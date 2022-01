Ethereum: Preis bricht ein - die Gründe

Stehen die Krypto-Währungen vor einem langen Winter? Just in diesen Tagen, in denen es in weiten Teilen Deutschlands angefangen hat, zu schneien, kommen auch die Kryptos unter Druck. Bitcoin sank in drei Tagen um 10%, Ethereum sogar um 15%, Solana um 17%. Der Krypto-Winter - so werden die ausgedehnten und oft entbehrnisreichen Korrekturphasen der Kryptos auch genannt - wird immer häufiger diskutiert.

Steht ein Krypto-Winter bevor?

Drei Wochen lang war es ein Geheimnis: Die amerikanische Notenbank beriet bereits Mitte Dezember darüber, kurz nach der ersten Leitzinsanhebung bereits mit der Verkleinerung der eigenen Bilanz beginnen zu wollen. Fällige Anleihen werden damit nicht mehr nachgekauft - der umgekehrte Effekt der Anleihekäufe seit Beginn der Pandemie tritt ein: Dem Markt wird Liquidität entzogen. Diese News, die aus dem vorgestern veröffentlichten Protokoll der amerikanischen Notenbank herauszulesen war, hatte den Markt unerwartet getroffen.

Warum Ethereum so stark fällt

Ethereum versuchte nun mehrere Wochen lang, die EMA20 zu verteidigen. Das ist ein Begriff aus der Charttechnik und beschreibt die so genannte exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittslinie der letzten 20 Wochenschlusskurse. Diese Unterstützung hat mehrere Wochen gehalten, bevor sie in dieser Woche nun durchbrochen wurde.

Gehebelte Long-Positionen und jene, die in Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends gekauft wurden, werden ausgestoppt. Jetzt, wo die amerikanische Notenbank dem Gesamtmarkt Liquidität entzieht, könnten auch weniger risikobereite Anleger motiviert sein, Gewinne einzustreichen.

Wachstum benötigt Investitionen. Investitionen kosten Geld. Wenn die Fed die geldpolitischen Zügel straffer zieht steigt der Zins und damit de Preis des Geldes. Wenn Geld teurer wird bleibt weniger zum investieren übrig, beziehungsweise steigt die Schwelle, ab denen Investitionen noch Sinn machen. Das trifft Ethereum besonders: Neue NFTs, Coins und andere Projekte könnten in den nächsten Jahren weniger schnell vorangetrieben werden oder gar nicht erst gestartet werden, wenn die Unternehmen, die auf Ethereum aufbauen wollen, sich es anders überlegen. Kurzum: Die Zinswende der Fed könnte das Vorankommen des Ethereum-Netzwerkes ausbremsen.

Nun sollte man aber nicht den Fehler machen aus einem "könnte das Wachstum ausbremsen" ein "wird das Wachstum umkehren" zu machen. Daher dürfte auch der Ethereum-Winter irgendwann enden. Zur Orientierung kann die Charttechnik in den nächsten Wochen helfen. Im Moment ist seit dem Allzeithoch im Ethereum ein intakter Abwärtstrend intakt. Dieser kehrt sich um - früher oder später. Wann, kann nicht gesagt werden. Geduldige Anleger warten nun auf 123-Muster, um einen Boden abzuwarten. Dieser ist im Moment nicht zu entdecken!



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.