Ethereum Kurs – Das Merge Datum steht

Die letzten Wochen verliefen für die Ethereum Community wirklich hervorragend. Nicht nur der Bitcoin klettert, auch die Ethereum Blockchain steht vor einem großen Update, dass bereits mit Spannung erwartet wird. Hierzu ist jetzt auch ein mögliches Datum bekannt gegeben worden.

Ethereum Kurs vor großer Rally?

Der Ethereum Kurs erholte sich auch in dieser Woche aufgrund von Anzeichen, dass der zweitgrößte Token seinen letzten Test vor einem größeren Upgrade bestanden hat.Ether - der Token, der dem Ethereum-Blockchain-Netzwerk zugrunde liegt, hat sich seit seinem Tiefstand im Juni von etwa 900 USD mehr als verdoppelt, ist aber immer noch auf Jahressicht 48% im Minus

Der derzeitige Optimismus, rührt daher, dass Goerli, eines der größten und aktivsten Ethereum-Testnetzwerke, den lang erwarteten Umstieg von dem energieintensiven Proof-of-Work-Verfahren auf ein Proof-of-Stake-Verfahren erfolgreich durchgeführt hat. Demnach scheint das Projekt „The Merge“ kurz vor dem Abschluss zu stehen.

Was ist der Merge?

Die Umstellung von Ethereum auf Proof-of-Stake rückt immer näher, nachdem sich die Entwickler auf ein vorläufiges Datum für den Mainnet Merge geeinigt haben. Das geplante Netzwerk-Upgrade der Ethereum Blockchain ist als „The Merge" bekannt. Der Grund für die Umstellung ist, da ein Hauptkritikpunkt an Kryptowährungen wie Ether und Bitcoin ist, dass der Mining-Prozess zur Validierung des dezentralen Transaktionsregisters, das der Blockchain zugrunde liegt, erhebliche Mengen an Energie benötigt. Bei „neuen“ Proof-of-Stake System müssen die Nutzer stattdessen Token (Ether) einsetzen, um das Netzwerk zu validieren

The Merge ist demnach die Verbindung der bestehenden Ausführungsschicht von Ethereum (das Mainnet, das man heute verwendet) mit der neuen Proof-of-Stake-Konsensschicht, der Beacon Chain. Sie macht das energieintensive Mining überflüssig und sichert das Netzwerk stattdessen durch ETH-Einsätze. Ein spannender Schritt zur Verwirklichung der Vision von Ethereum nach mehr Skalierbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Der nahende Merge ist demnach der Zeitpunkt, an dem diese beiden Systeme (Beacon und Mainnet) schließlich zusammenkommen und Proof-of-Work dauerhaft durch Proof-of-Stake ersetzt wird.

Mit der Beacon Chain bekommt die Ethereum-Gemeinschaft einen neuen Motor und einen gehärteten Rumpf. Dies soll die Ethereum-Gemeinde weiterwachsen lassen und die große Energieverschwendung beseitigen. Der neue offizielle Zeitplan für die Umstellung ist demnach für den 15 oder 16. September geplant und sollte in keinem Kalender fehlen.

Wie könnte es mit dem Ethereum Kurs weitergehen?

Nach der steilen Rally der letzten Wochen, erreicht der Ethereum Kurs vor dem lang erwarteten „Merge“ einen wichtigen Widerstandsbereich zwischen 1975 USD und 2160 USD. Damit könnte ein Durchbruch über diesen Bereich in den nächsten Wochen eine weitere Rally in Richtung 3500 USD ermöglichen. Kurzfristige Schwächephasen und Korrekturen sollten dabei möglichst den Bereich bei 1360 USD nicht unterschreiten, da ansonsten ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends droht und damit ein erneuter Abverkauf auf 900 USD droht. Unter 900 USD ist der Bärenmarkt weiterhin aktiv und weitere Abgaben in Richtung 750 USD wären möglich.

Quelle: CMC Markets, Tageschart, 13.08.2022

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.