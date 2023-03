Trading-Event voraus: Alles über die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag!

Die Arbeitsmarktdaten der USA von morgen erhalten eine ungewöhnliche Relevanz

Morgen wird der Arbeitsmarktbericht der USA für Februar um 14:30 Uhr veröffentlicht. Dies ist ein hoch relevanter Datensatz, da er die Geldpolitik beeinflusst. Eine deutliche Abweichung von dem erwarteten Konsens kann kurzfristig volatile Kursbewegungen der wichtigsten Börsen, Bonds, Währungen und / oder Rohstoffe verursachen. Als Beispiel muss man nur einen Chart öffnen und den starken Einfluss sehen, den die letzten veröffentlichten Arbeitsmarktdaten vom 3. Februar verursacht haben.

In diesem Fall erhält der Arbeitsmarktbericht eine größere Relevanz, da die Federal Reserve am 22. März entscheiden wird, ob der Leitzins um 25 oder 50 Basispunkte angehoben wird. Die Fed könnte sich für eine Erhöhung um 50 Basispunkte entscheiden, wenn der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist und die Inflation nicht abnimmt. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte ist ein deutliches Statement, da (1) es die geldpolitische Wende erneut beschleunigt und (2) es einer bereits erfolgten starken Anhebung der Leitzinsen folgen würde, die das Rezessionsrisiko bereits erhöht hat.

Der Marktkonsens erwartet +203.000 Arbeitsplätze und +0,3% monatlicher Lohnzuwächse

Der Markt konzentriert sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Arbeitslosenrate. Der Konsens, der von Thomson Reuters (TR) erfasst wird, erwartet, dass 203.000 Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitslosenrate bei 3,4% bleibt.

Aufgrund der Sorge über die Zweitrundeneffekte auf die Inflation haben die Stundeneinkommen hohe Bedeutung erlangt. TR erwartet für diesen Posten ein Wachstum von +0,3% monatlich und +4,8% im Jahresvergleich - was eine Beschleunigung der Bezahlung der Arbeitnehmer bedeutet, da +4,4% im vorherigen Monat die moderaten Trends der letzten Monate durchbricht.

Mögliche Marktreaktion

Stärkere Arbeitsmarktdaten als erwartet könnten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed in der nächsten Sitzung um 50 Basispunkte erhöht. In diesem Fall könnte die Senkung der Anleihekurse (=Erhöhung der Zinssätze) Stress am Aktienmarkt erzeugen. Der USD wäre das Asset, das sich am meisten von diesen Umständen profitieren könnte.

Ein schwächerer Datensatz als erwartet, Schaffung von Arbeitsplätzen und Lohnzuwächsen unter dem Konsens, würde die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung von 50 Basispunkten durch die Fed verringern. Die Anleihekurse könnten dann tendenziell steigen und, wenn die Daten sehr negativ sind, könnten sie stark steigen, da technische Indikatoren einen überverkauften Status anzeigen. Der USD könnte seine Aufwertung verlangsamen und die Aktienmärkte könnten eine gewisse Erleichterung durch niedrigere Zinsen verspüren.

Die Niveaus der wichtigsten CFDs

US SPX 500 befindet sich immer noch in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Unterhalb der Unterstützung bei 3.920 wird die Aufwärtstrendlinie und die einfache gleitende 200-Tage-Linie durchbrochen. Über 4.078 erhält der Preis einen positiven Moment zurück, die Trendlinie wird beibehalten und es gibt keine Widerstand bis zum Jahreshöchststand von 4.195.

Täglicher Chart US SPX 500 mit Volumen und MACD-Oszillator

Quelle: Next Generation Plattform von CMC Markets am 08/03/23

