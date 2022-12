Der heimliche Inflationsgewinner – Türkei im Börsenfieber

Die türkische Wirtschaft hat in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen und Entwicklungen durchlaufen. Infolgedessen ist sie zu einem wichtigen Akteur in der globalen Wirtschaftslandschaft geworden. In diesem Blogbeitrag werden wir einen genaueren Blick auf die aktuelle Lage der türkischen Wirtschaft sowie auf ihre Stärken und Herausforderungen werfen.

Allgemeine Situation der türkischen Wirtschaft

Eines der Hauptmerkmale der türkischen Wirtschaft ist ihr diversifizierter und exportorientierter Charakter. Die Türkei ist ein wichtiger Produzent und Exporteur einer Reihe von Waren und Dienstleistungen, darunter Textilien, Automobilteile und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Dies hat dem Land in den letzten Jahren zu einem starken Wirtschaftswachstum verholfen, obwohl es mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert war.

Eine der größten Herausforderungen für die türkische Wirtschaft ist ihre Abhängigkeit von ausländischem Kapital. Um ihre hohen Staatsausgaben und Infrastrukturprojekte zu finanzieren, ist die Türkei auf die Aufnahme von Krediten auf den internationalen Märkten angewiesen. Dies hat das Land anfällig für Veränderungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der Stimmung der Investoren gemacht. Eine weitere Herausforderung für die türkische Wirtschaft ist das hohe Inflationsniveau. Trotz der Bemühungen der Zentralbank, die Inflation in Schach zu halten, ist sie in den letzten Jahren nahezu explodiert, mit Inflationsraten von teilweise über 80 %, was sich negativ auf die Kaufkraft der Verbraucher ausgewirkt hat.

Trotz dieser Herausforderungen weist die türkische Wirtschaft auch viele Stärken auf. Eine der Hauptstärken ist die große und junge Bevölkerung, die eine starke Basis für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung darstellt. Außerdem verfügt die Türkei über eine gut entwickelte Infrastruktur und eine strategische Lage, die sie zu einem attraktiven Ziel für ausländische Investitionen macht.

Insgesamt steht die türkische Wirtschaft vor einer Reihe von Herausforderungen, aber sie hat auch eine Reihe von Stärken, die sie zu einem wichtigen Akteur in der globalen Wirtschaftslandschaft machen. Es wird daher interessant sein, zu sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in den kommenden Jahren voranschreiten wird.

Was steckt hinter der Rally?

Der Borsa Istanbul 100 Index schiebt sich in diesem Jahr von Rekord zu Rekord. Anleger halten weiterhin Aktien als Absicherung gegen steigende Preise und eine fallende Lira. Die Zentralbank der Türkei senkt entgegen allen Empfehlungen bei einer hohen Inflation weiterhin die Zinssätze. Dies hat dem Aktienmarkt Auftrieb gegeben.

In diesem Jahr konnte sich der Index demnach fast verdoppeln. Die Performance von fast 99 % lässt den türkischen Index damit weltweit den ersten Platz belegen. Das Interesse der Anleger könnte sogar bis zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr nicht abebben.

Die türkische Lira ist in diesem Zeitraum um 55 % gefallen, und die Verbraucherinflation ist im Oktober auf über 85 % gestiegen, den höchsten Wert seit 24 Jahren, was durch weitgehend negative Realzinsen und kostspielige Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira unter dem Druck von Präsident Tayyip Erdogan noch verstärkt wurde. Infolgedessen ist jedoch das Handelsvolumen seit Beginn des Zinssenkungsprogramms der TCMB stark angestiegen, da die türkischen Bürger nach Vermögenswerten zur Aufbewahrung ihrer Ersparnisse suchten.

Ein weiterer Grund sind die massiven Kapitalzuflüsse aus Russland. Aufgrund der westlichen Sanktion schichten reiche Russen ihr Kapital zum Teil in die Türkei um und erwerben Häuser und Wertgegenstände. Der Ausbau der türkischen Häfen als Öltransitland hilft ebenfalls ausländisches Geld in die Türkei zu locken.

Wird die Rally in Zukunft zusammenbrechen?

Die weitere Entwicklung des türkischen Index dürfte vor allem von der Wahl im kommenden Jahr abhängen. Die jährliche Inflationsrate in der Türkei ist weiterhin exorbitant und ist im Oktober 2022 weiter auf 85,5 % gestiegen, gegenüber 83,5 % im Vormonat. Die Inflationsrate in der Türkei ist in 17 aufeinanderfolgenden Monaten gestiegen. Sie war die höchste Rate seit Juni 1998, als die Lira auf ein Rekordtief fiel und die Zentralbank die Zinsen senkte.

Trotz der offiziellen Inflationszahlen des türkischen Statistikinstituts sind die Zahlen Dritter noch erschreckender. Ökonomen der Inflation Research Group geben an, dass der jährliche Anstieg der Inflation in der Türkei eher bei 185 % liegt.

Vor diesem Hintergrund kann man zu dem Schluss kommen, dass das türkische BIP aufgrund der Zinssenkungen expandieren konnte. Sollte der Zinssenkungszyklus irgendwann enden, könnte die Lira an Stärke gewinnen, was sich positiv auf die Währung und die Wirtschaft auswirken dürfte.

Türkei ETF der große Inflationsgewinner

Der ishares MSCI Turkey ETF bietet dem Anleger ein Engagement in 50 türkischen Aktien. Der ETF konzentriert sich stark auf die 10 größten Titel, die fast 60 % des ETF-Vermögens ausmachen. Industriewerte dominieren dabei den ETF mit etwa 26,95 % des Portfolios, während Grundstoffe, Konsumgüter und Finanzwerte einen zweistelligen Anteil am Korb haben.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 16.12.22

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.







Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.