Coinbase Aktie – Bringen die Zahlen Schwung?

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, fiel in den letzten 24 Stunden um über 8 % auf unter 35.000 USD, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine gestartet hat, bei dem russische Truppen und Panzer in die Ukraine einmarschiert sind und Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt und andere Städte geflogen wurden.

Während dessen konnte sich Gold auf den höchsten Stand seit Ende 2020 klettern. Im Ernstfall scheint sich das Gold als wahrer Zufluchtsort gegenüber dem Bitcoin zu etablieren. Kryptowährungen scheinen doch eher der ultimative, riskante Vermögenswert zu sein. Der „Krypto-Winter“ seit dem Jahreswechsel ist bisher brutal verlaufen. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung verschieben sich.

Coinbase veröffentlicht heute Quartalszahlen

Es wird erwartet, dass Coinbase den Umsatz- und Gewinn im letzten Quartal gesteigert hat. Im aktuellen Marktumfeld, ist es aber schwierig zu sagen, ob eine Steigerung der Geschäftszahlen der kränkelnden Coinbase Aktien Auftrieb verleihen kann.

Für den Umsatz erwarten die Analysten eine Steigerung von 50% gegenüber dem dritten Quartal auf 1,97 Milliarden Dollar. Ein wirklich beeindruckendes Wachstum, wenn es so kommen sollte. Die Gesamtzahl der verifizierten Konten soll demnach von 73 Millionen auf 77,8 Millionen angestiegen sein. Die Coinbase Aktien ist in diesem Jahr bisher um knapp 30 % gefallen, was die allgemeine Schwäche von Bitcoin und die Nachfrage der Anleger nach riskanten Kryptoanlagen widerspiegelt.

Bitcoin bleibt volatil

Mit 35.000 USD pro Coin liegt Bitcoin immer noch fast 50 % unter seinem im November erreichten Allzeithoch von etwa 69.000 USD. Die Coinbase-Aktie korreliert seit ihrem Börsengang zu etwa 70 % mit dem Bitcoin, sodass eine Abhängigkeit der beiden Assets nicht weit hergeholt ist.

Die Mehrheit der Analysten erwarten weiterhin ein schwierigeres Jahr sowohl für Bitcoin als auch für die Coinbase-Aktie. J.P. Morgan senkte erst gestern sein Kursziel für Coinbase von 447 USD auf 345 USD, ob dies bei einem aktuellen Aktienkurs von 177 USD sinnvoll ist, bleibt eine andere Frage. Vielleicht liegt genau in diesem Pessimismus die Stärke in diesem Jahr. Coinbase ist weiterhin gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen. Außerdem versucht man das Geschäft mit neuen Einnahmequellen zu erweitern. Darunter ein eigener Marktplatz für nicht-fungible Token oder NFTs und einer Handelsplattform für institutionelle Händler.

Wie könnte es mit der Coinbase Aktie weitergehen?

Vor den Quartalszahlen versucht der Coinbase Kurs das Januartief bei 162,38 USD zu verteidigen. Gelingt dieses Unterfangen, könnte mit einem erneuten Anstieg auf 207,62 USD der große Widerstand angegriffen werden. Ein Anstieg darüber, würde den Weg in Richtung 368,74 USD frei machen. Fällt der Kurs dagegen unter das Januartief bei 162,38 USD zurück, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 109,20 USD zu rechnen.

