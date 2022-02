CMC Espresso: Will die Fed einen Crash?

Vor dem verlängerten Wochenende an der Wall Street geben sich DAX-Anleger mit wenig zufrieden. Zumindest ist es in der Ukraine nicht zu einer neuen Eskalation gekommen. Die Lust an neuen Aktienkäufen ist Anlegern im Moment aber eigentlich vergangen, von kurzfristigen Positionen einmal abgesehen. Eine Richtung ist nicht im Markt.

Wir sehen zwar kräftige Aufschläge in den Kursen heute Morgen, allerdings ist das nicht mehr als eine Fortsetzung der Schaukelbörse der letzten Tage. Das Thema des Tages ist zwar ein Positives, nämlich dass der russische Außenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken später in der kommenden Woche zustimmte. Aber das ist die Art von Hin und Her, das die politischen Börsen ausmacht, in denen wir uns jetzt befinden.

In der aktuellen Situation stehen höhere Lohnforderungen der Erwartung weiterhin hoher Renditen am Aktienmarkt gegenüber. Beides wird nicht möglich sein. Der klassische Konflikt zwischen der Interessen zwischen Arbeit und Kapital bewegt die Federal Reserve in eine Zwickmühle. Sie muss jetzt entscheiden, in welche Richtung sie umverteilen möchte. Sie könnte bald herausfinden, dass es ihr nicht gelingen wird, die Inflation zu bekämpfen, ohne gleichzeitig eine Rezession auszulösen.

Das gilt insbesondere dann, wenn es zu einer Eskalation im Ukraine-Konflikt und einem stark ansteigenden Ölpreis kommen sollte. Ein Ölpreis von 150 Dollar könnte einen weltweiten Inflations-Tsunami auslösen und die Fed zwingen, die Leitzinsen stark anzuheben und gleichzeitig sofort damit zu beginnen, ihre Bilanz abzubauen. Die Situation bleibt angespannt.



