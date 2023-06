C3.ai Aktie – Hype vorbei oder noch ein weiterer Schub?

Tom Siebel ist ein sehr erfolgreicher Entrepreneur und ist bisher auch auf der Welle der künstlichen Intelligenz mit geritten. Drei Jahre nach dem Verkauf seines früheren Softwareunternehmens, Siebel Systems, an Oracle für fast 6 Milliarden Dollar im Jahr 2006, gründete er C3.ai, einen Anbieter von KI-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen ging dann 2020 an die Börse und hat heute eine Marktkapitalisierung von etwa 4 Milliarden Dollar. Siebel ist dabei sehr optimistisch und sieht sein Unternehmen zunehmend als Goldstandard im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber Siebel hat eine wachsende Anzahl an Skeptikern und Kritikern.

C3.ai ist Ziel von Leerverkäufern

Leerverkäufer haben das Unternehmen in den letzten Monaten immer wieder mit Anschuldigungen konfrontiert. Dabei geht es um überhöhte Gewinnmargen, falsche Verbuchungen von Umsätzen und einer grundsätzlichen luftigen Buchführung sowie mangelnder Transparenz bei der Kundenzählung. Siebel behauptet, dass dies nicht stimmt, und wirft den Leerverkäufern vor, den Aktienkurs nach unten zu treiben, um Geld zu verdienen.

Siebel wurde auch dafür kritisiert, dass er in den Monaten nach dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2020 Aktien im Wert von Hunderten von Millionen Dollar verkauft hat. In einer Anlegerklage aus dem letzten Jahr wird behauptet, dass das Unternehmen vor seinem Börsendebüt irreführende Angaben über seinen Zugang zu einem 12.000-köpfigen Vertriebsteam im Zusammenhang mit seiner Partnerschaft mit dem Energieunternehmen Baker Hughes gemacht hat.

Wall Street sieht C3 ai als Sinnbild der Spekulation

Bezieht man die wilden Schwünge der letzten Jahre und Monaten ein, ist es nicht verwunderlich, dass die Wall Street nicht genau weiß, was sie von dem Unternehmen und den ganzen Geschichten drumherum halten soll. Die C3.ai Aktie, die zufällig unter dem Tickersymbol AI gehandelt wird, schoss in den berauschenden Tagen nach dem Börsengang Ende 2020 über die Marke von 177 US-Dollar hinaus, als der Covid-Boom zu einer erhöhten Nachfrage nach Cloud-Software führte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg damals auf über 17 Milliarden Dollar. Seitdem hat C3.ai eine Achterbahnfahrt an der Börse hinter sich, die meist von steilen Rückgängen geprägt war. Im Jahr 2021, einem für die Softwarebranche recht guten Jahr, brachen die Aktie um 77 % ein, und im Jahr 2022, dem schlechtesten Jahr für die Technologiebranche seit der Finanzkrise, um weitere 64 %.

Die Anziehungskraft der KI hat die Anleger jedoch zur Aktie zurückgebracht. Die Aktien von C3.ai sind im bisherigen Jahresverlauf in der Spitze um fast 370 % gestiegen, was bei weitem die beste Performance in der Cloud-Software-KI-Gruppe ist. Seit 2 Wochen befindet sich der Kurs von C3.ai erneut im Rückwärts und verliert 35 % vom Höchststand bei knapp 48 USD. Allein bei diesen Schwankungen ist klar, dass die C3.ai Aktie ein extrem volatiler und risikoreicher Wert ist und bleibt.

Wie könnte es mit der C3.ai Aktie weitergehen?

Seit dem ersten großen Rücksetzer im April dieses Jahres hat sich der C3.ai Kurs von knapp 17 USD auf 48 USD fast verdreifacht. Der aktuelle Rücksetzer wird im Bereich des alten Hochs bei 31,70 USD interessant sein zu beobachten. Interessant aus dem Grund, weil nach dem Paritätswechselprinzip ein Widerstand zur Unterstützung wird und umgekehrt. Hier geht es jetzt darum, zu sehen, ob diese Zone eine Unterstützung darstellt. Wird diese Zone verteidigt, könnte ein erneuter Anstieg bis in den Bereich bei 48 USD beginnen und darüber sogar bis in den Bereich zwischen 66 und 73 USD. Auf der anderen Seite droht dem Kurs ein tieferer Abverkauf, wenn das April-Tief bei 16,80 USD unterschritten wird. Dann wäre das Tief im Bereich der 10 USD gefährdet und sogar eine weitere Halbierung des Kurses in Richtung 4,65 USD wäre dann möglich.

Quelle: Trading View, Chart erstellt von CMC Markets, Tageschart, 27.06.23

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.