BYD-Aktie: Sind das Kaufkurse?

Die BYD-Aktie (-5,7% auf 225,60 HKD) steht unter Druck. Es deutet sich eine Trendwende ab. Der gesamte Sektor eMobility steht unter Druck. Wird die Verkaufswelle bei Tesla und anderen Aktien aus dem Sektor auch BYD erfassen?

BYD-Aktie vor Trendwende?

Monatelang bewegte sich die BYD-Aktie aufwärts. Seit dem Allzeithoch am 25. Januar bei 277,90 Hongkong-Dollar gab es allerdings kein Vorankommen mehr. Die Aktie bewegte sich seitwärts. Mit dem Anbruch des Jahrs des Oxen im chinesischen Neujahr kam auch die Korrektur bei der BYD-Aktie.

Elektromobilität: BYD ist stärkste Aktie

Anleger haben sich seit Jahresbeginn auf die Aktien im Sektor eingeschossen. An den Börsen scheint jedoch gerade ein neues Kapital aufgeschlagen zu werden, in dem das schrittweise Ende der Lockdown-Maßnahmen in greifbare Nähe rückt. Das scheint zu der Bereitschaft umfassender Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien zu führen. Charttechnisch kann man bei der BYD-Aktie von einer vollen Impulsauffächerung gegenüber einer Bodenbildung sprechen, die bei BYD bereits im September 2017 über ein 123-Muster gebildet wurde. Von hier ausgehend gibt es Gewinnmitnahmen.



BYD-Aktien-CFD in HKD, Quelle: CMC Markets

123-Top ist aktiviert

In diesem vollen Auffächerungsbereich bildet sich jetzt unter 231,40 HKD ein 123-Top. Darunter ist das 123-Top als intakt anzusehen und könnte sich weiter auffächern. Wer also Orientierung sucht kann auf eine Etablierung des Kursgeschehens wieder über der aufgegebenen Marke von 780,43 Dollar warten. Dies könnte der Startpunkt einer neuen Aufwärtsbewegung sein. Haben Sie Fragen zu dieser Chartanalyse? Erfahren Sie mehr zu 123-Trendwendemustern! Börsentäglich findet zwischen 9 und 10 Uhr auf unserem Livestream-Kanal CMC TV auf YouTube eine Sendung statt, die sich ganz den 123-Mustern widmet. Dort können Sie über den YouTube-Chat Ihre Fragen stellen. Außerdem finden Sie alle Aufzeichnungen alter Sendungen auf unserem YouTube-Kanal.



BYD-Aktien-CFD in HKD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.