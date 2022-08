Bluebird Bio Aktie – Teuerstes Medikament der Welt erhält die Zulassung

Bluebird Bio ist ein Biotech-Unternehmen,dass sich auf die Entwicklung von Gentherapien für schwere genetische Krankheiten konzentriert.Das Unternehmen hat mit seiner Genadditionsplattform mittlerweile eine robuste Pipeline entwickelt. Die Gentherapie-Pipeline von Bluebird umfasst Medikament-Kandidaten für die Behandlung der transfusionsabhängigen β-Thalassämie ("TDT"), der Sichelzellenkrankheit ("SCD") und der zerebralen Adrenoleukodystrophie ("CALD").

Bluebird Bio will auf dem US-Markt Fuß fassen

Bluebird bio hat in Europa die Marktzulassung für zwei seiner Gentherapien erhalten, betibeglogene autotemcel (beti-cel, ehemals LentiGlobin für die Beta-Thalassämie-Gentherapie) und elivaldogene autotemcel (eli-cel, ehemals Lenti-D-Gentherapie). Beti-cel wird zur Behandlung von β-Thalassämie und eli-cel zur Behandlung von CALD eingesetzt. Letztes Jahr beschloss das Unternehmen, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen, nachdem es nicht gelungen war, günstige Kostenträger für diese Behandlungen zu finden.

Das Unternehmen konzentriert sich nun auf sein Geschäft auf dem US-amerikanischen Markt. Gegenwärtig hat Bluebird keine Produkte auf dem US-Markt, was sich mit der gestrigen FDA-Zulassung voraussichtlich bald ändern wird.

FDA genehmigt neue Therapie

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat gestern eine neue Behandlung zugelassen, die Patienten mit der vererbten Blutkrankheit Beta-Thalassämie eine potenziell dauerhafte, genetische Lösung bietet. Dies sind nicht nur gute Nachrichten für die Patienten, sondern auch für den angeschlagenen Biotech-Wert Bluebird.

Die Zulassung ließ die Aktien des Unternehmens um 8 % steigen und ist für die Behandlung der Beta-Thalassämie bestimmt, die einen Sauerstoffmangel im Körper verursacht und oft zu Leber- und Herzproblemen führt. Die Patienten, schätzungsweise bis zu 1.500 in den Vereinigten Staaten, benötigen alle zwei bis fünf Wochen Bluttransfusionen.

Preis als Negativ-Argument

Die Therapie, die unter dem Markennamen Zynteglo vertrieben werden soll, könnte aber aufgrund ihres hohen Preises auf den Widerstand der Versicherer stoßen. Gentherapien sind in der Regel mit einem hohen Preis verbunden und dadurch bei der Erlangung der Versicherungsdeckung auf Hürden stoßen.So war Novartis im Jahr 2019 gezwungen, Rabatte anzubieten und ergebnisabhängige Ratenzahlungen für seine 2,1 Millionen Dollar teure Therapie Zolgensma auszuarbeiten, nachdem die Versicherer den Preis des Medikaments nicht akzeptiert hatten.

Bluebird hat Zynteglo als eine potenzielle einmalige Behandlung angepriesen, die den Bedarf an Transfusionen überflüssig machen könnte, was langfristig zu Einsparungen für die Patienten führen würde.Die durchschnittlichen Kosten für Transfusionen können sich über die gesamte Lebensdauer auf 6,4 Millionen Dollar belaufen, wie der Chief Operating Officer von Bluebird, Tom Klima, vor der Zulassung sagte. Durch die neue Therapie könnten also die Preise gedrittelt werden und den Patienten einen erheblichen Wert bieten. Bluebird hat dementsprechend Gespräche mit Versicherern über eine einmalige Zahlungsoption geführt.

Bluebird geht davon aus, dass der Behandlungsprozess für Patienten im vierten Quartal beginnen wird. Im Jahr 2022 werden jedoch keine Einnahmen aus der Therapie erwartet, da der Behandlungszyklus von der ersten Zellsammlung bis zur letzten Transfusion durchschnittlich 70 bis 90 Tage dauert.

Bluebird Bio Aktien Chart

Noch vor einigen Jahren war das kleine Biotech-Unternehmen Bluebird Bio an der Börse fast 15 Milliarden USD wert. Nach einigen Misserfolgen und hohen Kosten ist der Aktienkurs und damit die Bewertung der Firma deutlich gefallen. Bei Kursen um die 7 USD beläuft sich die Marktkapitalisierung auf fast 600 Millionen Dollar. Es ist damit klar, dass das Unternehmen Erfolgserlebnisse braucht, um zu überleben. Vielleicht ist die Zulassung von Zynteglo ein erster Schritt. Im September sind weitere Studien-Veröffentlichungen von Wirkstoff-Kandidaten geplant.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 18.08.22

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.