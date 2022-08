AMC Aktie – Was ist da los?

Die AMC Entertainment Aktie ist heute tief im roten Bereich. Dies ist nicht nur auf einen normalen Kursrückgang zurückzuführen, sondern auf die Auszahlung einer speziellen Vorzugsaktiendividende der Kinokette namens „APE".

AMC braucht Geld

Die APE-Einheiten wurden als Sonderdividende für die Stammaktionäre der Klasse A angekündigt, als AMC Anfang August seine Quartalsergebnisse für das zweite Quartal bekannt gab. Damals bezeichnete CEO Adam Aron diesen Schritt als „die vielleicht größte Einzelmaßnahme, die wir im Jahr 2022 ergreifen werden, um AMC langfristig zu stärken".

Insgesamt gibt AMC fast 517 Millionen APE-Einheiten aus - eine für jede ausstehende Stammaktie - an die am 15. August eingetragenen Aktionäre. Jede APE-Einheit stellt einen Anteil an einer Hundertstelaktie des Unternehmens dar, wobei jede APE-Einheit die gleichen Stimmrechte wie eine Stammaktie des Unternehmens hat.

Bleibt der AMC-Wert stabil?

Wie der CEO am späten Sonntag via Twitter mitteilte, sollte der „der Wert der AMC-Investition die Kombination aus den AMC-Aktien und den neuen APE-Einheiten sein, wenn der Handel mit APE morgen früh erstmals an der NYSE beginnt.

Die Ausgabe von APE-Einheiten ermöglicht es AMC auf einem neuen den Weg Kapital zu beschaffen ohne die klassische Ausgabe von neuen Aktien und damit ohne Aktienprospekt. Wie sich die APE Einheiten jedoch in der Praxis verhalten und ob Sie Dividenden berichtigt sind und wie sich die neuen Einheiten bei einer Insolvenz der Firma verhalten würden. Somit ist ein beachtliches Maß an Verwirrung über die Mechanismen der APEs und die potenzielle Notwendigkeit vorprogrammiert. Niemand weiß wirklich, was die APE´s wert sind.

AMC geriet, während der Covid-19-Pandemie, unter Druck und verlor durch die Schließung von Kinos viel Geld. Eine gewisse Erleichterung brachte das große Interesse von Kleinanleger, dass im Jahr 2021 inmitten des „Meme Stock"-Rummels extreme Popularität erreicht hatte.

Kapitalerhöhungen am laufenden Band

Um Barmittel zu beschaffen, nutzte AMC den Kursanstieg im vergangenen Jahr um neue Aktien auszugeben. Damit gelang es dem Unternehmen die drohende Insolvenz abzuwenden. Der Aktienkurs von AMC ist seither ein einziger Spielball der Spekulanten mit großen Kursschwankungen in beide Richtungen. Alles in allem bleibt diese neuartige Kapitalerhöhung mit vielen Fragezeichen behaftet und sollte den normalen Aktienanleger vorsichtig und mit bedacht agieren lassen.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



