Adidas-Aktie: Aktuelle Chartanalyse

Die Chartanalyse für die Adidas-Aktie zeigt, dass ein 123-Tief entstanden ist, da der Wochenschlusskurs von 138,55 Euro über dem Punkt 1 von 138,52 Euro liegt. Der aufmerksame Leser wird jedoch bemerken, dass ein Überschreiten von gerade einmal drei Cent nicht besonders überzeugend ist, zumal die Aktie wegen einer schlechten Nachrichten am Freitag stark abgestürzt ist und dieses Kursniveau gerade mal noch so behaupten konnte. Dennoch: Das 123-Tief ist intakt, solange die Aktie über dem Punkt 1 verharrt. Da das 123-Tief aktiviert wurde, kann man annehmen, dass die Aktie ihren Abwärtstrend hinter sich lassen möchte und ein neuer Aufwärtstrend beginnt.



Um das 123-Tief in Frage zu stellen, müsste es zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von Punkt 1 kommen. Solange dies nicht geschieht, bleibt das 123-Tief bestehen.



Die noch möglichen Kursziele aus den noch ausstehenden Fibonacci-Extensionen sind die 100% Extension bei 180,85 Euro, die 161,8% Extension bei 207,88 Euro, die 261,8% Extension bei 251,61 Euro, die 423,6% Extension bei 322,37 Euro und die 581% Extension bei 391,20 Euro. Um diese Kursziele zu erreichen, müsste der Wochenschlusskurs jeweils über ein Fibonacci-Level steigen. Ein Unterschreiten des Punktes 1 wäre charttechnisch bärisch zu werten. Dann müssten Fragezeichen hinter die Ambitionen der Aktie gesetzt werden, ihren Abwärtstrend tatsächlich hinter sich lassen zu wollen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Adidas CFD, Wochenchart, 13.02.23



