Abruptes Ende eines Investments: Warren Buffett verkauft TSMC-Aktie

Nur wenige Wochen nach dem Kauf stößt er die Anteile von TSMC wieder ab.

Warren Buffetts Swing-Trade verdient Hunderte Millionen

Warren Buffett ist für die Langfristanlage in Aktiengesellschaften bekannt. Nun hat seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, nachdem sie TSMC-Aktien nahe des Tiefs Anfang November 2022 bei rund 65 Dollar kaufte, die Anteile wieder größtenteils zu Kursen abgestoßen, die in den letzten 14 Handelstagen bei durchschnittlich 94,67 Dollar gelegen haben. Er hält noch einen Rest der Anteile, aber hat 50 Millionen Aktien oder 86% seiner Position verkauft, eine Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht zeigt. Mit dem Swing-Trade könnte Warren Buffett rund 1,4 Milliarden Dollar verdient haben.

Verkauf Buffetts sorgt für Verunsicherung

Das Milliarden-Engagement beim Chipriesen ist damit so gut wie vorüber. Das sorgt am Markt für Verunsicherung. Die TSMC-Aktie verliert im europäischen Handel um 6%.

Einschätzung

"Der plötzliche Rückzug von Buffett in TSMC ist ungewöhnlich. Warren Buffett ist nicht für Swing-Trades bekannt", sagt Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets Germany GmbH. "Gerade erst wurde ein Spionage-Ballon Chinas über den USA abgeschossen. Das ist natürlich eine reine Mutmaßung, aber auch politische Spannungen können eine Rolle gespielt haben. Investments in chinesische Aktien haben ein politisches Risiko, das Anleger bei ihren Anlagen mit einkalkulieren müssen. Das hat vielleicht auch Warren Buffett getan und Gewinne mitgenommen."

Chartanalyse der TSMC-Aktie

Die TSMC-Aktie hat bei 82,94 Dollar ein 123-Tief ausgebildet und erreicht zuletzt das daraus ableitbare erste Ziel, die 61,8%-Fibonacci-Extension bei 97,46 Dollar. Ob ein Wochenschlusskurs darüber realistisch ist, ist nach Buffetts Verkauf fraglich. Erst ein solcher würde die 100%-Extension als mögliches Ziel aktivieren. Darunter droht ein Rücktest der 82,94 Dollar.

Quelle: CMC Markets Handelsplattform, 1 Kerze = 1 Woche



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.