La settimana a venire: Inflazione nel Regno Unito; stress test delle banche statunitensi; risultati di FedEx

L'inflazione del Regno Unito ha raggiunto la doppia cifra? Lo scopriremo mercoledì con la pubblicazione della lettura di maggio dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), che è aumentato del 9% nell'anno fino ad aprile. Giovedì, poi, conosceremo i risultati dello stress test bancario della Fed, che le 34 banche statunitensi coinvolte dovrebbero aver superato senza problemi.

In una settimana di guadagni societari poco significativi, abbiamo evidenziato alcuni nomi da tenere d'occhio, tra cui Berkeley Group e FedEx.

Giovedì - Risultati degli stress test bancari statunitensi

In un momento in cui i prezzi sono in aumento e la fiducia dei consumatori sta crollando, i risultati degli stress test bancari statunitensi di questa settimana non potrebbero essere più tempestivi. Fortunatamente, con il tasso di disoccupazione al minimo pluriennale del 3,5%, i risultati di questa settimana non dovrebbero destare troppe preoccupazioni sulla tenuta del settore bancario statunitense. In questi ultimi risultati, le banche statunitensi vedranno i risultati di una grave recessione globale, con un aumento dello stress nei mercati immobiliari commerciali e del debito societario. I parametri del test di quest'anno prevedono un aumento del 5,75% del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti fino al 10% nei prossimi due anni. Il test prevede anche un calo del 40% dei valori degli immobili commerciali, un aumento degli spread delle obbligazioni societarie e un forte aumento della volatilità del mercato. Inoltre, le banche con grandi operazioni di trading saranno sottoposte al test del collasso della loro principale controparte.

LUNEDÌ 20 GIUGNO

PMI flash di Francia, Germania e Regno Unito (giugno)

Ci aspettiamo di vedere un'altra serie di numeri deboli visto il contesto economico, nonostante l'attività manifatturiera e dei servizi sia rimasta in territorio positivo negli ultimi mesi. Tra i due settori, quello manifatturiero si è dimostrato più resistente, con numeri abbastanza decenti nella fascia media di 50. Il Regno Unito è stato un caso anomalo a maggio, con un forte calo della componente dei servizi da 58,9 a 53,4, a causa delle pressioni sul costo della vita che hanno influito sull'attività complessiva del settore. Francia e Germania si sono dimostrate più resistenti, ma questo non significa che l'aumento dei prezzi dell'energia non avrà un impatto altrettanto negativo. Il rischio rimane al ribasso, soprattutto nel Regno Unito, a causa degli aumenti delle tasse introdotti nel mese di aprile che hanno avuto un impatto sulle imprese e sulla fiducia dei consumatori.

MARTEDI 21 GIUGNO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

IPC britannico (maggio)

Dopo che il britannico ha raggiunto il 9% in aprile, in gran parte a causa di un forte aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, insieme ai forti aumenti dei prezzi della benzina, che hanno rappresentato il 4,2% dell'aumento, cresce la preoccupazione che questo tipo di livelli possa durare per diversi mesi. Sappiamo già da quello che sta accadendo con l'IPP e i prezzi di fabbrica che non c'è alcun segno di rallentamento. I prezzi dei fattori produttivi sono aumentati a un ritmo più che doppio rispetto al dato principale dell'IPC, con un incremento del 18,6% e un livello record. La debolezza della sterlina non aiuta in questo senso, con un calo di oltre il 14% rispetto al dollaro USA negli ultimi 12 mesi. La scorsa settimana la Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi per la quinta riunione consecutiva, ma ancora una volta è stato fatto in un modo che suggerisce che la banca centrale non ci tiene, aumentando il tasso principale di 25 pb quando avrebbe dovuto fare 50 pb. Se si confronta con la Federal Reserve, che i mercati sono convinti che aumenterà nuovamente i tassi entro la fine del terzo trimestre, per far fronte a un'impennata dell'inflazione che pone rischi maggiori per l'economia rispetto all'aumento dei tassi principali. Se la Banca d'Inghilterra è alla ricerca di motivi per cui la gente ha così poca fiducia in lei, gli eventi degli ultimi giorni sono i più validi per spiegarne le ragioni.

Berkeley Group risultati annuali

Mentre il mercato immobiliare del Regno Unito è andato forte negli ultimi due anni, il settore dell'edilizia residenziale ha languito nella stagnazione. Da quando ha raggiunto un picco ben al di sotto dei massimi precedenti a Covid nel luglio dello scorso anno, le azioni sono scivolate lentamente verso il basso, anche se sono ancora al di sopra dei minimi registrati nel marzo di quest'anno, durante il brusco sell-off registrato in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le performance del titolo non tengono conto dei numeri reali, che nel primo semestre hanno visto un aumento dei ricavi del 36,3% a 1,22 miliardi di sterline. Gli utili al lordo delle imposte sono aumentati del 26% a 290,7 milioni di sterline e l'azienda ha alzato la propria guidance annuale di utili al lordo delle imposte del 5% per i prossimi tre anni, con l'obiettivo di raggiungere utili pari a 625 milioni di sterline entro il 2024/2025. Nel terzo trimestre l'azienda ha ribadito la propria guidance, affermando che il fatturato previsto per la fine dell'anno è superiore a 1,7 miliardi di sterline, mentre la liquidità netta è prevista a 900 milioni di sterline. Per l'intero anno si prevede un fatturato di 2,5 miliardi di sterline.

GIOVEDI 23 GIUGNO

Risultati degli stress test bancari statunitensi

FedEx risultati T4

Questo è stato un anno difficile per FedEx, con aspettative sui profitti che sono cambiate nel corso dell'anno. La società ha iniziato l'anno con un declassamento degli utili nel 1° trimestre, seguito da un miglioramento degli utili nel 2° trimestre. Nel terzo trimestre l'azienda ha cambiato nuovamente rotta, sottolineando l'impatto dell'aumento dei costi sulla sua performance complessiva. L'aumento dei salari e dei costi energetici ha fatto sì che l'azienda non raggiungesse gli utili nel terzo trimestre anche se i ricavi hanno battuto le aspettative, attestandosi a 23,6 miliardi di dollari. Le interruzioni causate dalla variante Omicron hanno provocato carenze di personale e, sebbene una parte di queste interruzioni e dei costi più elevati sia stata compensata dall'aumento dei prezzi, gli aumenti non hanno compensato completamente il colpo alla redditività. FedEx ha aumentato le tariffe del supplemento carburante per tutti i servizi di spedizione dal 4th aprile, mentre il costo del lavoro ha registrato un aumento di 350 milioni di dollari nel terzo trimestre. La società ha mantenuto invariata la guidance per gli utili dell'intero anno, tra i 20,50 e i 21,50 centesimi di dollaro per azione, ma sta diventando chiaro che l'aumento dei costi potrebbe rappresentare una sfida per il raggiungimento di questa aspettativa, mentre ci si prepara ai numeri del quarto trimestre e dell'intero anno di questa settimana. Gli utili del quarto trimestre dovrebbero attestarsi a 6,87 centesimi di dollari per azione.

VENERDÌ 24 MAGGIO

IPC giappone (maggio)

Un calo del 14% dello yen giapponese fino ad oggi e una politica di abbandono della valuta da parte della banca centrale possono potenzialmente innescare un forte aumento delle misure inflazionistiche giapponesi, che per oltre 30 anni hanno faticato a vedere l'IPC principale salire molto al di sopra del 3%. L'unica volta che l'IPC è salito oltre il 2,5%, dove si trova attualmente, è stato per un breve periodo di 5 mesi nel 2014. Poiché il Giappone è un importatore netto di petrolio greggio e di altre materie prime, è inconcepibile che questa settimana non si assista a un ulteriore aumento dell'inflazione globale, che potrebbe essere molto più persistente rispetto a 8 anni fa. Questo rappresenterà una sfida per la politica monetaria agevolata della Banca del Giappone se la valuta continuerà a indebolirsi, in un contesto di Federal Reserve sempre più aggressiva.

Calendario utili

LUNEDÌ 20 GUIGNO RISULTATI Associated British Foods (UK) T3 MARTEDI 21 GUIGNO RISULTATI DS Smith (UK) Risultati annuali Gear4Music (UK) Risultati annuali La-Z-Boy (US) Q4 Lennar (US) Q2 Safestore (UK) Risultati semestrali Telecom Plus (UK) Risultati annuali MERCOLEDÌ 22 GUIGNO RISULTATI Berkeley Group (UK) Risultati annuali KB Home (US) Q2 Liontrust Asset Management (UK) Risultati annuali Micro Focus International (UK) Risultati semestrali Steelcase (US) T1 Worthington Industries (US) T4 GIOVEDI 23 GUIGNO RISULTATI Alpha Financial Markets Consulting (UK) Risultati annuali Apogee Enterprises (US) T1 CalAmp (US) T1 Darden Restaurants (US) T4 FactSet Research Systems (US) T3 FedEx (US) T4 GMS (US) T4 Rite Aid (US) T1 Smith & Wesson Brands (US) T4 Volex (UK) Risultati annuali VENERDÌ 24 GUIGNO RISULTATI CarMax (US) T1 Carnival (UK) Risultati semestrali Manolete Partners (UK) Risultati annuali

