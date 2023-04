¿S&P 500 y Nasdaq 100 rompiendo resistencias con los beneficios entrando en recesión?

El S&P 500 se encuentra pegado a resistencias la parte alta de un movimiento lateral que dura cuatro meses

La temporada de resultados empresariales del 1T23 en EEUU ha comenzado y el S&P 500 recibe la información pegado a zona de resistencias. El máximo de DIC22 situado en 4.141 y el máximo anual establecido en 4.195 puntos son la banda superior de un movimiento lateral de medio plazo. La base del movimiento lateral estaría comprendida entre 3.809, mínimo anual, y 3.763 puntos que es mínimo de DIC22.

Gráfico diario de CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/04/23

Los beneficios empresariales podrían entrar en recesión según estimaciones

La ruptura de resistencias o que continúe el movimiento lateral y que el S&P 500 busque la parte inferior del rango, depende en gran medida de los resultados empresariales del 1T23 que comienzan a publicarse con mayor intensidad.

En este sentido, según datos de I/B/E/S de Refinitiv, se espera que los beneficios de las empresas del S&P 500 se contraigan un 5,2% respecto al mismo trimestre del año pasado (interanual) siendo el segundo trimestre consecutivo de caídas y que podría calificarse de recesión en beneficios. Una caída en beneficios que podría calificarse de amplia: siete sectores presentarán contracción en beneficios (inmobiliario, consumo básico, servicios públicos, comunicaciones, materiales, tecnología y salud) y cuatro sectores publicarán crecimiento en beneficios (consumo cíclico, industriales, energía y financiero).

Lo positivo lo encontramos en la cifra de ventas y en los márgenes. Los ingresos de las compañías continúan creciendo, según Refinitiv, se espera un +1,9% en términos interanuales mientras que el margen de beneficio neto se mantendría en el 10,8%, nivel similar al del trimestre pasado.

Las valoraciones se encuentran en equilibrio, en línea con la media

Si nos fijamos en las valoraciones, según FactSet, el S&P 500 cotiza con un PER (Price Earnings Ratio o Precio / Beneficios) de 18x que se encuentra ligeramente por encima de la media de los últimos 10 años que se sitúa en 17,3x. Los datos recopilados y calculados por Refinitiv también señalan una leve sobrevaloración del S&P 500 que cotiza con un PER de 18,3x frente a la media de los últimos 10 años situada en 17,5x.

Se podría decir que la valoración del S&P 500 se encuentra en línea con la media aunque quizás, el aspecto diferencial respecto a los últimos 10 años es que la gran alternativa a la renta variable, los bonos, están ofreciendo rentabilidades no vistas desde hace bastante tiempo. Las Notas a 2 años (ver CFD US T-Note 2YR) ofrecen una rentabilidad del 4,05% y las Notas a 10 años (ver CFD US T-Note 10 YR) ofrecen una rentabilidad del 3,43%.

Mirando a un futuro próximo, se espera que el momento negativo en los resultados continúe

Para un futuro próximo, se espera que el momento negativo en beneficios se extienda al próximo trimestre y que también alcance a los ingresos. Según FactSet para el 2T23 en el que nos encontramos se espera una contracción del 4,6% en los beneficios y del -0,1% en los ingreso en términos interanuales.

Esta dinámica bajista podría encajar con las referencias macroeconómicas más recientes. Las encuestas empresariales ISM de MAR23 publicadas la semana pasada se han deteriorado: el sector manufacturero ahonda en zona de contracción y se sitúa en 56,3 puntos y el sector no manufacturero (servicios) baja con intensidad, desde los 55,1 puntos de febrero hasta los 51,2, aunque se mantiene en zona de expansión (> a 50 puntos). Apuntar que las ventas al por menor de MAR23 de EEUU se publicarán el viernes a las 14:30h y el consenso de Thomson Reuters espera una caída de -0,4% mensual.

El sector tecnología es el que más momento positivo presenta a corto plazo

El sector de tecnología, que es el que mayor peso tiene en el S&P 500 (pondera un 25,8% en el índice), está acumulando un mayor porcentaje de revisiones de estimaciones de beneficios al alza. Según FactSet las revisiones positivas de estimaciones de beneficios (positive guidance) son del 65% frente al 35% que son negativas (negative guidance). La reciente relajación de los tipos de interés está ayudando a las empresas de crecimiento. El Nasdaq 100 ver CFD US NDAQ 100) alcanza una rentabilidad del 14,96% en lo que llevamos de año y está intentando consolidar ruptura de máximos.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/04/23

El sector financiero, con los principales bancos, es el que abre la temporada de resultados

Las cuentas de los bancos están en el foco por la reciente crisis bancaria y los grandes comienzan a publicar los resultados del 1T23: Wells Fargo ( jueves 13); JP Morgan Chase y Citigroup (viernes 14); Bank of America, Goldman Sachs (martes 18); y Morgan Stanley (miércoles 19). La recuperación reciente del mercado, se debe en gran medida, a la estabilización del sector financiero que está rebotando después de (1) la fuerte inyección de liquidez de la Reserva Federal y (2) el rescate conjunto de JPM, Citigroup, BoA y Wells Fargo a First Republic Bank (ver “Los resultados del 1T23 de los bancos de EEUU en el punto de mira por la crisis bancaria: Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup son los primeros en publicar”).

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.