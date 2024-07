¿Será capaz el Partido Comunista de China de salvar a su bolsa y al CNH?

El “Tercer Pleno” es una reunión quinquenal del Comité Central del Partido Comunista y que se celebrará en Pekín del 15 al 18 de julio. Históricamente, en estas reuniones se han anunciado decisiones económicas importantes que han actuado de punto de inflexión (en 1978 la apertura de China a las empresas y la liberación del yuan en 1993).

El momento económico no es el mejor para la economía de China. Un ejemplo lo tenemos en los datos que se han publicado esta mañana. El PIB del 2T24 ha crecido al 4,7% (vs 5,0% esperado) y las ventas al por menor de JUN24 han crecido al 2% (vs el 3,2% esperado). Cifras que reflejan que la demanda interna continúa siendo débil y sigue afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una combinación que hace considerar que se tomarán paquetes de estímulos suficientes para reactivar la economía con el fin de evitar una desaceleración secular.

Lo positivo para la economía China es el sector exterior y la producción industrial de bienes de equipo con mayor valor añadido (paneles solares, vehículos eléctricos…). La balanza de pagos de JUN24 presentó un superávit de 99,05MM de USD (vs los 85MM de USD esperados) y en el nivel más alto de los dos últimos años. Una forma de crecimiento que está tensionando las relaciones con EEUU y otros países, acentuándose el conflicto comercial y los aranceles.

Con estos mimbres parece que, las decisiones que se adopten, no pasarán desapercibidas. ¿Serán las medidas que adopten capaces de reanimar a la bolsa China o al renminbi que se encuentran muy penalizados?

El Hong Kong China H-acciones, está encontrando dificultades para construir una estructura de máximos / mínimos crecientes a medio / largo plazo. De hecho, la bolsa china es una de las más penalizadas y cotiza con un PER cíclico de casi la mitad que el de Europa y de un tercio frente a EEUU.

Hong Kong China H-acciones en gráfico semanal extraído de Next Generation a 15/07/24

El yuan chino también se encuentra infravalorado frente a sus principales divisas. Atendiendo a la Teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) y tomando el Big Mac Index como referencia, el yuan chino se encontraría infravalorado en más de 60 puntos porcentuales frente al EUR, el USD y la GBP. Frente al AUD australiano la infravaloración rondaría los 45 puntos porcentuales. El JPY japonés sería la única de las grandes económicas con las que mantiene comercio donde el yuan estaría infravalorado, en torno al 12%.

Índice CNH en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 15/07/24

El índice CNH recibe la información en una situación técnica delicada. El precio se encuentra pegado al soporte situado en el mínimo de MAR24 situado en 990 y bajo la amenaza de una formación de Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H).



