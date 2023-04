¿Confirmará Nasdaq ruptura de resistencias? ¿Le seguirán Dax e Ibex? Catalizadores y claves

Las bolsas conservan la inercia alcista y atacan máximos sin volumen por la festividad de Semana Santa

Durante la Semana Santa, las bolsas han conservado una moderada dinámica procíclica liderada por las compañías de mayor crecimiento. De esta forma, dentro de los índices que analizamos en este documento, el Nasdaq 100 es el que lidera los avances y es el primero que comienza a superar los anteriores máximos, el Dax 40 se frena en resistencias y el Ibex 35 se queda un poco más rezagado.

La complacencia de los inversores deriva en una caída continuada de la volatilidad en las bolsas: el VIX de ABR23 está pegado al soporte situado en 20 y el ETF que compra futuros de VIX y emitido por ProShares se establece a un paso del mínimo anual sito en 8,5150.

Gráfico diario de ProShares VIX Short-Term Futures ETF con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

Lo más destacado de la semana: el miércoles inflación de EEUU de MAR23 y viernes comienza resultados empresariales 1T23 en EEUU

La vuelta de vacaciones supone que regresa el volumen y se decidirá si el Nasdaq consolida ruptura de resistencias y, si el Ibex y el Dax, se suman a la superación de máximos. En este sentido, la agenda semanal tiene catalizadores de envergadura. A nivel macroeconómico el IPC de EEUU de MAR23 y a nivel microeconómico comienza la temporada de resultados empresariales de EEUU del 1T23.

El miércoles es el día clave a nivel macroeconómico pues se publica el IPC de EEUU de MAR23 (14:30h) y las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Según el consenso de Thomson Reuters se espera que la inflación general en EEUU continúe retrocediendo con intensidad (desde el +6,0% interanual, ia, hasta el +5,2% ia) y que la subyacente repunte una décima (desde el +5,5% ia hasta el +5,6% ia). Respecto a las actas del FOMC, señalar que la Fed subió +0,25% hasta el +5,00% el 22 de MAR23 y que 17 de los 18 miembros se plantearon mayores subidas en 2023: el mercado de futuros descuenta que en el FOMC del 3 de MAY23 se realice una subida de 25 pb hasta el 5,25% (probabilidad del 60,1%) que sería el techo de este ciclo pues con posterioridad comenzaría la bajada hasta finalizar 2023 con los tipos en el 4,50%.

En un segundo escalón a nivel de impacto en los mercados destacamos otros dos eventos macroeconómicos. En primer lugar, el jueves antes de la apertura, se publicará la balanza comercial China de MAR23 que será un buen termómetro del ritmo de reapertura de la economía: se espera que las exportaciones retrocedan un 1,1% ia y las importaciones suban un +6,5%ia y que la balanza de pagos deje un superávit de 82MM de USD vs los 116MM de USD del mes anterior. En segundo lugar, el viernes a las 14:30h se publicarán las ventas al por menor en EEUU de MAR23 para las que se espera un retroceso del -0,4% mensual.

A nivel microeconómico señalar que comienza la temporada de resultados empresariales del 1T23 con el sector financiero: Wells Fargo y Black Rock publican el jueves, mientras que JP Morgan, Citigroup u PNC Financial publican el viernes. Bank of America, Goldman Sachs y Bank of New York Mellon publican el martes 18 de abril. Morgan Stanley y US Bancorp lo harán el miércoles 19 de abril. El jueves publicará United Health Group que es la empresa de mayor peso dentro del sector salud.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 resistencia de corto plazo en máximo anual situado en 13.226, más arriba, resistencia en máximo de agosto 2022 establecido en 13.722. El primer nivel de soporte en 12.843 que es mínimo de la semana pasada y que, en caso de perderse, podría considerarse que hemos asistido a un ataque fallido a la anterior zona de máximos anuales identificada con líneas discontinuas en el gráfico inferior.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

El CFD Alemania 40 se encuentra poniendo a prueba la zona de resistencia clave comprendida entre 15.656 y 15.708 puntos que son máximos anuales. Más arriba la siguiente resistencia importante se encuentra en 16.291 puntos que es máximo de NOV21. A corto plazo tiene un primer nivel de soporte en 15.481 puntos que es mínimo de semana pasada. Más abajo un segundo soporte en 14.804. El oscilador MACD mantiene divergencias bajistas y el volumen de contratación es inferior a la media.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD y volumen

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23

El CFD España 35 se aproxima a máximos anuales y resistencia significativa comprendida entre 9.370 y 9.528 puntos. Más arriba, en caso de ruptura de resistencia, el siguiente nivel destacado sería los 10.102 puntos que fue máximo anual de 2020. Por la parte inferior tenemos un primer soporte en 9.135 y más bajo un segundo nivel en 8.701.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/04/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.