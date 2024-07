Bolsa Europa en rango de 4 meses: ¿qué catalizadores hay para la ruptura?

Las bolsas de Europa llevan varios meses dentro de un rango lateral. El ejemplo de libro lo tenemos en el Euro 50 que desarrolla un movimiento lateral con techo en el máximo anual situado en 5.121 puntos y suelo en el mínimo de abril establecido en 4.815 puntos.

Un estancamiento o consolidación de medio plazo que ha permitido que los osciladores de precios eliminen la alta sobrecompra con la que cerraron el 1T24 y que los índices se aproximen a las medias móviles simples de largo plazo o de 200 sesiones.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/07/24

Uno de los catalizadores para que los índices salgan del rango lo tenemos en la temporada de resultados empresariales del 2T24. En este sentido, señalar que, según LSEG I/B/E/S, para el STOXX 600 se espera que los ingresos y los beneficios presenten momento positivo (+1,3% y +0,8% respectivamente) algo que no sucedía desde el 1T23. A la vez, los múltiplos de valoración se podrían decir que son atractivos, según LSEG I/B/E/S, el PER Forward a 12 meses de la bolsa de Alemania es de 13,4x, el de Francia de 14,9x y el de España de 11,4x.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/07/24

El índice más tocado es el Francia 40. Desde un punto de vista técnico, el índice está sujeto a una mayor volatilidad y hace tiempo que rompió la parte inferior del lateral hasta agarrarse a la altura de la media móvil de 200 sesiones donde ha dejado un claro rango con suelo en 7.463 y 7.744 puntos. Las razones podrían encontrarse en (1) la inestabilidad política y (2) la exposición de sus empresas a China que se encuentra sufriendo una desaceleración secular.

Francia 40 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 16/07/24

En el caso del España 35, el catalizador serán los resultados de los bancos que pondera cerca del 30% en el índice. Bankinter publicará este jueves. Banco de Sabadell (23 de julio) y Banco Santander (24 de julio publicarán la semana que viene). Unicaja Banco (30 de julio) junto con CaixaBank y BBVA (31 de julio) serán los últimos en publicar.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/07/24



