BCE: los ojos en la rueda de prensa con Francia como protagonista no deseado

Pausa en las bajadas de tipos de interés

BCE comunica decisión de política monetaria: decisión de tipos de interés (14:15h) y rueda de prensa de Christine Lagarde (14:45h).

Según el consenso de Thomson Reuters, el mercado espera que mantenga los tipos de interés: en el 4,25% el tipo de intervención y en el 3,75% la facilidad de depósito.

Estaríamos ante una pausa después de que el BCE bajase tipos de interés en la reunión anterior por primera vez desde que comenzó el ciclo de subidas en julio de 2022.

¿Dos recortes más de 25 puntos básicos en 2024?

La última encuesta realizada por Reuters a economistas sobre tipos de interés señala que: la totalidad de encuestados no espera recortes en esta reunión del 18 de julio y el 80%, 69 de 85, espera que habrá dos recortes de 25 puntos básicos este año.

Una senda de recorte de tipos de interés en línea con la estimada con el modelo econométrico utilizado por Trading Economics que espera que las bajadas sean en las reuniones de septiembre y diciembre y dejen el tipo de intervención en el 3,75% a cierre de 2024.

La inflación mantiene la senda esperada

Las probabilidades de recortes de tipos de interés han ido aumentando recientemente con la debilidad en las encuestas económicas. Mientras tanto, desde el frente de la inflación, las referencias apuntan a que se podría cumplir con la senda establecida para el IPC en las últimas proyecciones realizadas en junio por el BCE: 2024 en el 2,5%, 2025 en el 2,2% y 2026 en el 1,9%.

El punto de interés estará en la rueda de prensa

En estas condiciones no deberíamos asistir a cambios sustanciales en el comunicado y el gran foco de atención será la rueda de prensa de Christine Lagarde. Lo más normal es que no se pronuncie sobre el momento exacto de las futuras bajadas de tipos de interés y que se muestre data dependent o dependiente de los datos, ganando tiempo hasta el simposio de Jackson Hole de finales de agosto.

La volatilidad podría aparecer si se hacen preguntas sobre temas sensibles en la rueda de prensa. Francia, un país con procedimiento abierto por déficit excesivo, tiene problemas de gobernanza que dificultarían cumplir con los compromisos fiscales recientemente adquiridos. Una situación que podría derivar en un repunte de tipos de interés y el BCE verse impulsado a aplicar algún programa de compra de bonos.

Niveles de precios a vigilar en los principales activos

El EUR/USD conserva momento alcista a corto plazo y comienza a poner a prueba el máximo de julio de 2024 situado en 1,0916. Un poco más arriba tiene segunda resistencia en el máximo de marzo establecido en 1,0980. Por la parte inferior la zona de soporte 1,0800 / 1,0788 es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/07/24

El Euro 50 se encuentra inmerso en un rango lateral de medio plazo con techo en 5.121 puntos, máximo anual, y suelo en los 4.812 puntos, mínimo de abril. Dentro del rango, el momento a corto plazo es bajista, aunque el precio se encuentra pegado al soporte intermedio situado en 4.894 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/07/24

El Euro Bund presenta momento alcista a corto plazo y no presenta sobrecompra, aunque se aproxima a confluencia de referencias técnicas que podrían actuar de resistencia: el máximo de junio situado en 132,64 y la media móvil simple de 200 sesiones.

Euro Bund en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/07/24



