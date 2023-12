Si las telecos europeas (Telefónica) son empresas estratégicas: ¿habrá cambio regulatorio?

Telecos un sector estratégico al alcance de todos

La autorización del Gobierno para que la SEPI compre un 10% de Telefónica provoca que el sector reaccione con subidas: la propia Telefónica, Vodafone, Deustche Telekom, BT… cotizan con alzas superiores a los dos puntos porcentuales.

La operación se justifica al considerar que Telefónica es una empresa estratégica a nivel de defensa y seguridad nacional. A la vez, se alinea con otros países del entorno: Alemania tiene un 16% en Deustche Telekom y Francia posee un 13,4% de Orange.

No es un secreto que el sector en su conjunto lleva tiempo cotizando con amplio descuento. Es fácil encontrar acciones con buenas calificaciones y bajos múltiplos de valoración. Estamos ante un sector ampliamente regulado, muy competitivo y con reducida capacidad de crecimiento.

Son estas bajas valoraciones y, por tanto, bajas capitalizaciones lo que está provocando que un sector estratégico este al alcance de muchos accionistas “no deseados”. Uno de estos casos es la compra de una participación significativa de Telefónica por parte del fondo de soberano de Arabia Saudí (Publica Investment Fund) que es el mayor accionista de Saudí Telecom.

¿Impulsarán los Estados un cambio regulatorio?

Uno de los contras de la operación son las dudas que se despiertan en torno a la gobernanza de la compañía y la posible injerencia de los Gobiernos en las compañías (por ejemplo, Telefónica se encuentra inmersa en un ERE).

Sin embargo, paradójicamente, el hecho de que los Gobiernos formen parte de los consejos de dirección, puede favorecer los muy solicitados cambios regulatorios demandados por el sector y que permitirían (1) aumentar los ingresos y (2) reducir los costes de las empresas de telecomunicaciones. Una combinación que permitiría hacer crecer a las empresas y dificultar la toma de participaciones significativas en el sector.

Álvarez-Pallete, lleva tiempo reclamando que se pague por el uso de las redes si no se hace de forma razonable o sostenible, el denominado “fair share” que permita obtener más ingresos y abordar mayores inversiones. A la vez, se pide una reducción de la legislación que favorezca el proceso de concentración.

La acción de Telefónica en rango: los soportes ganan solidez

La compra de un 10% del capital de Telefónica aumentará la presión compradora en las acciones y concede solidez a los soportes. En este sentido, la zona de soporte más clara se encuentra comprendida entre los 3,5300 y los 3,4860 euros que es la base de un rango lateral de larga duración. La parte alta de este rango se encuentra comprendida en la zona de máximos anuales, 4,0980 / 4,1465 euros. Aunque, a corto plazo, la acción parece haber frenado las subidas en la MMS (200) que se encuentra plana y cotizando en la mitad del rango mencionado con anterioridad.

Telefónica en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 20/12/23



