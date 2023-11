Descuento y alto dividendo en telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange…

Telecos un sector castigado

El sector de telecomunicaciones en Europa lleva tiempo experimentando un peor comportamiento relativo que el conjunto del mercado. En los últimos 5 años el STOXX Europe 600 Telecommunications se deja un 22,0% mientras que el STOXX Europe 600 avanza un 19,9%.

En la actualidad, las empresas que componen el STOXX Europe 600 Telecommunications tienen una capitalización que ronda los 340MM de EUR, solamente un 2,88% de la capitalización total del STOXX Europe 600.

A la vez, pese al peor comportamiento relativo, el índice de telecomunicaciones presenta un PER actual de 25,9x y un PER a 12 meses de 14,1x, unos múltiplos de valoración superiores a los del conjunto del mercado que cotiza con PER actual de 14,2x y PER a futuro de 12,4x.

La falta de crecimiento del sector es una de las razones que podrían explicar la mala evolución de las acciones. Otra de las razones se podría encontrar en la fuerte subida de tipos de interés que penaliza a unas empresas con altos niveles de apalancamiento, al igual que ha ocurrido con las empresas de energía. Para finalizar, tampoco ayudan los altos dividendos que reparten las compañías (en especial las operadoras) que dificultan el crecimiento futuro de las empresas, por menor inversión, e impiden reducir con rapidez los altos niveles de apalancamiento.

Operadores de telecomunicaciones con descuento y buenas calificaciones

Otra de las características de las operadoras de telecomunicaciones es que concentra un buen número de calificaciones máximas por parte de Morningstar. Vodafone Group, Telefónica, Tele2, Deustche Telekom, Telenor y Orange reciben la máxima puntuación de 5 estrellas. A la vez, gran parte de las operadores cotizan con descuento si atendemos a la ratio Precio / Valor Justo que cotiza por debajo de la unidad en la gran mayoría de casos a excepción de KPN y SwissCom.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para las mayores operadores de telecomunicaciones que pertenecen al Europe 600 Telecommunications

Posibles catalizadores: cambio en regulación y concentración

Las operadoras de telecomunicaciones son un servicio público, ampliamente regulado y estratégico. La última compra del fondo soberano de Arabia Saudí de una participación importante en Telefónica pone de manifiesto que los actuales precios de las acciones de telecomunicaciones son bajos para este tipo de participantes de mercado.

En este contexto, además de los denominados “escudos antiopas” que limitan la toma de participaciones significativas, sería conveniente que la capitalización de las compañías de telecomunicaciones aumentase. Unas compañías de telecomunicaciones más grandes dificultaría la toma de participaciones significativas limitando la capacidad de influencia o acceso a tecnología de accionistas “no deseados” desde un punto de vista estratégico.

El cambio en la regulación es decisivo. Una menor legislación (en Europa existen 28 normativas diferentes) y normas de competencia menos estrictas favorecerían un proceso de concentración para disminuir el número de operadores. Según el presidente de Telefónica, Álvarez-Pallete, en Europa un operador cubre a 5 millones de clientes, en EEUU cubre a 107 millones y en China a casi 500 millones.

Telefónica en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 07/11/2023

Por otro lado, el cambio de las reglas para que se pague por un uso de la red si no se hace forma razonable o sostenible, el denominado “fair share” o reparto justo que permita abordar mayores inversiones, tanto en capacidad como en extensión. Álvarez-Pallete argumenta que 6 grandes tecnológicas (Alphabet, Netflix, Microsoft, Meta, Amazon y Apple) generan la mitad del tráfico global y que algunos actores realizan un uso irresponsable de la red.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.