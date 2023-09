Telefónica: ¿por qué no sube la acción y qué está comprando Saudí Telecom?

Semana interesante para comprender y entender los mercados de capitales. En primer lugar, una de las noticias destacadas ha sido la fuerte subida y los nuevos máximos anuales del petróleo alcanzados tras la extensión del recorte de producción de Arabia Saudí hasta DIC23. Otra de las grandes noticias ha sido que Saudí Telecom quiere hacerse con una participación del 9,9% en Telefónica.

Telefónica es una empresa estratégica aunque no le vendría mal tener un aliado

El fondo soberano de Arabia Saudí (Public Investment Fund), que es el mayor accionista de Saudí Telecom, lleva tiempo invirtiendo sus petrodólares en empresas cotizadas a lo largo todo el mundo. No debería extrañar el movimiento, aunque quizás, el tamaño de la participación es lo que despierta la atención. Por el momento, el fondo adquiere una participación inferior al 5% y el resto, hasta el 9,9%, queda pendiente de autorización por parte del Gobierno por tratarse de una empresa estratégica.

Las declaraciones apuntan a que la participación es puramente financiera, es decir, es una inversión para obtener una rentabilidad donde no se quiere tener acceso a los órganos de representación ni participar en la toma de decisiones. Un movimiento que podría tranquilizar a las autoridades pues no implicaría acceso a la tecnología de la compañía. Aunque, en el lado contrario, si existe voluntad sincera de cooperación, se pierde un socio para buscar sinergias y que podría abrir las puertas a otros mercados.

¿Qué está comprando y por qué no se ha movido la cotización?

Si el nuevo accionista no va a intervenir en la empresa (no va a generar sinergias o tomar decisiones o abrir nuevos mercados…), la compra es igual a la que podría realizar cualquier minorista o gestor pasivo. Saudí Telecom esta realizando una inversión porque considera que los precios de las acciones de Telefónica son atractivos. Una circunstancia que parece una realidad si nos fijamos en los múltiplos de valoración y que extensible a todo el sector de telecomunicaciones en Europa.

Según la ficha cuantitativa de Morningstar, Telefónica cotiza con un descuento del 20% sobre precio justo o fair value. A la vez, presenta una ratio PER (Precio / Beneficios) de 14,47x y un Precio / Valor contable de 0,86x. Sin embargo, no está comprando una acción de alto crecimiento, y la empresa posee unos altos niveles de endeudamiento que pesan en el actual entorno de tipos al alza. A la vez, reparte un alto dividendo

Telefónica en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 07/09/23

Se podría decir que el suelo lo marcan las bajas valoraciones y el techo el reducido crecimiento y la elevada deuda. Mientras tanto, el negocio funciona y la empresa consigue repartir un alto dividendo. Una composición que en niveles de precios nos deja un techo en la zona de máximos anuales comprendida entre los 3,9625 y 4,1465 EUR. Por la parte inferior, el suelo se encuentra entre 3,4860, mínimo de 2023, y 3,2185 EUR que es mínimo de 2022. Un estancamiento prolongado que se aprecia en la media móvil simple de 200 sesiones que se encuentra plana y siendo el pivote del precio en los últimos meses.



