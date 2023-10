Ruptura generalizada de soportes: el Nasdaq 100 es el único que conserva la MMS (200)

Los índices de EEUU convergen a la baja con Europa y rompen soportes

La debilidad en las bolsas continúa. Las grandes tecnológicas de EEUU, comienzan a sumarse a las caídas y los dos grandes índices de EEUU (Nasdaq 100 y S&P 500) rompen soportes y marcan nuevos mínimos mensuales.

“Los 7 magníficos” que eran el bastión más fuerte de los alcistas comienza a mostrar signos claros de debilidad. Apple que publica resultados esta semana cotiza por debajo de sus medias de 200 sesiones y estamos viendo caídas superiores a los 10 puntos porcentuales en Alphabet, Meta y Tesla desde que comenzó la temporada de resultados. El movimiento es amplio: el 61,6% de las acciones del S&P 500 están en negativo en lo que llevamos de año y el 76,2% se encuentran por debajo de la media de 200 sesiones.

Una corrección que se produce de forma ordenada, escalonada y sin que la volatilidad se dispare. Los índices de volatildiad (EU Volatility Index Nov 2023 y Volatility Index Nov 2023) se estabilizan algo por encima de los 20 puntos. La agenda de la semana está repleta de catalizadores que pueden decidir si la tensión escala un nuevo nivel o el mercado se tranquiliza y el repunte de la volatilidad queda en un espejismo: “Fed, Apple, inflación en Europa y empleo en EEUU”.

Alemania 40 y Euro 50 en canal bajista con apoyo en mínimos de marzo

Los índices bursátiles europeos comienzan semana intentando rebotar desde la parte inferior del canal bajista de medio plazo que parte de los máximos anuales alcanzados en verano. El mínimo mensual, 14.588 para Alemania 40 y 3.992 para Euro 50, son niveles próximos a la banda inferior del canal y también al mínimo de marzo y soporte importante de mercado: 14.458 para Alemania 40 y 3.978 para Euro 50.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 30/10/23

Por la parte superior, a corto plazo, el máximo de la semana pasada puede utilizarse como referencia para saber si el precio se adentra en modo rebote. Una superación de 14.958 en Alemania 40 y de 4.088 en Euro 50 probablemente provocaría un giro al alza del oscilador MACD que partiría de niveles de elevada sobreventa (ver “MACD el indicador imprescindible: ¿cómo sacarle el máximo provecho?”).

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 30/10/23

España 35, el mínimo de marzo todavía se encuentra lejos, en los 8.502 puntos

España 35 sigue mostrando una mayor fortaleza relativa. De hecho, mientras que Alemania 40 y Euro 50 se encuentran a un paso de los mínimos de marzo, España 35 cotiza a más de 5 puntos porcentuales del citado mínimo que se encuentra en 8.502.

Sin embargo, la serie de precios también construye una estructura bajista de medio plazo y perfila un canal bajista. El mínimo del mes situado en 8.869 es soporte y, en caso de ruptura, dejaría al precio sin apoyo hasta 8.502. Por la parte superior, el anterior soporte situado en 9.076, pasa a convertirse en resistencia. Si el precio consolida por encima, un escenario de rebote ganaría solidez.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 30/10/23

US SPX 500, tendencia bajista de medio plazo con zona de resistencia en 4.201 / 4.266

US SPX 500 consolida por debajo del anterior mínimo de octubre situado en 4.201. De esta manera continúa construyendo una estructura de máximos / mínimos decrecientes a medio plazo y consolida por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones. Los 4.201 puntos pasan a convertirse en resistencia junto con los 4.266 que son máximo de la semana pasada y aproximación de la media de 200 sesiones.

Entre el mínimo de la semana pasada, 4.103, y el mínimo año situado en 4.049 puntos, existe una amplia zona de consolidación que frenó al precio durante los meses de abril y mayo.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y ATR, extraído de la plaforma Next Generation a 30/10/23

US NDAQ 100, apoyo en la media de 200 sesiones

US NDAQ 100 es el único de los índices que analizamos habitualmente que se mantiene por encima de la media de 200 sesiones. La semana pasada marcó mínimo cerca de esta media, en 14.057 puntos, y este es el nivel a vigilar a corto plazo por la parte inferior. Por la parte superior, primera resistencia en 14.429 puntos que es mínimo de septiembre y anterior nivel de soporte (línea discontinua de color blanco en el gráfico).

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 30/10/23



