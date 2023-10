Los 7 magníficos: Microsot, Alphabet, Meta y Amazon publican después del fiasco de Tesla

Publican resultados 4 de los 7 magníficos (Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon). Tesla lo hizo la semana pasada y sufre un desplome superior al 20%. Las valoraciones son exigentes y la sensibilidad del mercado a las malas noticias ha aumentado; el botón del riesgo está desactivado.

Momento positivo en precios y en resultados para “Los 7 magníficos”

“Los 7 magníficos” es el apodo asignado a las compañías de mayor capitalización de EEUU y que, gracias a su buen desempeño, han conseguido mantener la tendencia alcista de fondo en los índices de EEUU. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta Platforms ponderan más del 25% dentro del índice S&P 500 y han experimentado una revalorización promedio del 83,45% en lo que llevamos de año. Solo unas pocas compañías sostienen al mercado y valen por cientos, al igual que rezaba el slogan del western del que reciben el nombre: “Los 7 magníficos: lucharon como si fueran setecientos”.

Falta de amplitud en el mercado

La espectacular evolución de “Los 7 magníficos” y el mal desempeño de gran parte del resto de las acciones del mercado de EEUU queda plasmado en los indicadores de amplitud. El S&P 500 avanza un 10,02% en lo que va de año, sin embargo, el movimiento no es amplio, solo 220 de las empresas del índice (un 43,73%) están en positivo en lo que va de año. Otra forma de ver la dispersión de comportamiento: el S&P 500 cotiza prácticamente pegado a la media de 200 sesiones, sin embargo, el porcentaje de acciones que se encuentran por encima de esta media solo es el 27,89%.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y media de 200 sesiones, extraído de la plataforma Next Generation a 24/10/2023

Las valoraciones ajustadas pero momento positivo

Desde un punto de vista de valoraciones, se podría decir que “Los 7 magníficos” presentan unos múltiplos ajustados. Si nos fijamos en la ratio Precio / Valor Justo según Morningstar; Alphabet y Amazon serían las únicas acciones que cotizan con un descuento perceptible. El resto de acciones se encuentran con ratios ajustados a la unidad o algo superiores, caso de Apple y Nvidia, señalando una moderada sobrevaloración.

La tabla de revalorizaciones la lideran Nvidia y Meta que avanzan un 183,20% y 156,48% respectivamente gracias al impulso de la inteligencia artificial (ver “Inteligencia artificial y “Los 7 magníficos”: euforia y ¿burbuja?”). Independientemente del mayor o menor grado de euforia que envuelve a la IA, la realidad es que el grupo de los 7 magníficos ha experimentado un mejor comportamiento relativo debido a su buen desempeño: el consenso de mercado espera que sus beneficios crezcan un 32,9% en 2023, mientras que el resto de compañías del S&P 500 podrían experimentar una caída del 2% en los beneficios según LSEG I/B/E/S.

Otros múltiplos de valoración, caso del PER o Precio / Beneficios, señala que “Los 7 magníficos” están sobrevalorados respecto al conjunto de mercado: el PER del S&P 500 se encuentra en 18,2x. Una prima que podría encontrar justificación en el momento positivo de los resultados. A excepción de Tesla que ha publicado resultados y para la que se esperaba una caída de beneficios en términos interanuales, para el resto se espera un fuerte crecimiento: Nvidia (477,1%), Meta Platforms (120,3%), Amazon (108,0%), Alphabet (36,5%), Microsoft (12,9%) y Apple (7,7%).

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para “Los 7 magníficos” construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 20/10/23

Un crecimiento también en las cifras de ventas: se espera que “Los 7 magníficos” aumenten un 11,3% sus ingresos en términos interanuales mientras que sus márgenes operativos podrían situarse en el 19,8%.

Alta sensibilidad a las sorpresas negativas

La prima que paga el mercado por las acciones de “Los 7 magníficos” tiene sentido siempre que se mantengan los ritmos de crecimiento y márgenes. Por ello, la clave estará en si se cumplen las expectativas en la publicación de resultados. Más aún en un momento del mercado donde se está comenzando a eludir el riesgo o se está pulsando el botón de “risk-off” y la sensibilidad a las malas noticias está aumentando.

Un ejemplo lo tenemos en Tesla que decepcionó el miércoles pasado y se ha dejado más de 20 puntos porcentuales desde entonces y comienza a perder la media de móvil simple de 200 sesiones o MMS (200). De hecho, la caída ha sido tan abultada que ha perdido la séptima posición del ranking de capitalización frente a Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffet.

Tesla en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation a 24/10/2023

Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms y Amazon publican resultados esta semana (ver “Agenda semanal: BCE, “monster week” y PIB de EEUU”).



