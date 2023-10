Próxima semana en los mercados: Fed, Apple, inflación en Europa y empleo en EEUU

“MONSTER WEEK” con letras mayúsculas

En esta semana se concentran (1) datos económicos importantes en Europa (inflación flash de octubre y PIB del 3T23) y en EEUU (informe laboral), (2) Bancos centrales (Fed, BoJ y BoE), y la temporada de resultados empresariales mantiene el ritmo en EEUU (publican 107 empresas del S&P 500 entre las que se encuentra Apple que lidera el ranking de capitalización a nivel mundial) y se acelera en Europa.

Macroeconomía:

Europa: inflación flash y PIB del 3T23

Datos de inflación flash de octubre. El lunes publican España (10:00h) y Alemania (14:00h) para el que el consenso de Trading Economics espera una bajada hasta el 4,0%. El martes publican Francia (8:45h), Italia y conjunto de Europa (11:00h), para la eurozona se espera una caída hasta el 3,1% para la tasa general y hasta el 4,3% para la tasa subyacente.

Datos de PIB del 3T23 se publicarán el martes. Para el conjunto de Europa (11:00h) se espera que el PIB baje un 0,1% trimestral. La senda bajista en inflación y un crecimiento económico débil podrían afianzar la posibilidad de que el ciclo de subida de tipos de interés ha finalizado. Un contexto que favorece que los bonos se estabilicen, en este caso, el Euro Bund se encuentra cerca de la zona de mínimos anuales y soporte comprendida entre 1027,453 y 127,010.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 27/10/2023

EEUU: dato de empleo el viernes e ISMs

El mercado laboral no ha dejado de sorprender positivamente en los últimos trimestres. El mes pasado la cifra de creación de empleo NFP alcanzó los 316.000 puestos de trabajo que es el segundo registro más alto del año. Para este mes el consenso espera una creación de 185.000 puestos de trabajo (viernes a las 13:30h), no tan espectacular como el mes pasado pero suficiente para apuntalar la resiliencia de los datos de empleo. Una evolución que encuentra explicación en la fortaleza de sus empresas del sector servicios que según la encuesta ISM (viernes a las 15:00h) se espera continúe en expansión y mejore hasta los 53,7 puntos.

Si las cifras cumplen con lo estimado por consenso se justificaría la fortaleza del USD. El Índice USD avanza más de un 6% desde los mínimos de julio y se encuentra probando la zona de resistencia comprendida entre los máximos anuales, 1.089,25 / 1.092,72.

Índice USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 27/10/2023

Bancos Centrales:

Reserva Federal (miércoles a las 19:00h) pausó los tipos de interés en septiembre y se espera que vuelva a dejarlos sin cambios, en el 5,50%, en la reunión del 1 de noviembre. Lo importante estará en el comunicado y la rueda de prensa (20:30h). Las intervenciones verbales sugieren que la política monetaria y que las condiciones financieras son suficientemente restrictivas para devolver a la inflación a objetivo en tiempo establecido. El mercado de futuros descuenta que el 5,50% es el techo, aunque la probabilidad de una últma subida en la última reunión del año (13 de diciembre) no es desdeñable y ronda el 30%.

Banco de Japón (martes 3:30h) es el único de los bancos centrales que no ha movido ficha pese a las subida de la inflación y mantiene el tipo de intervención en el -0,10%. Mantener la política monetaria de tipos negativos le están pasando una gran factura al yen que se ha situado en mínimos históricos y que está obligando a intervenir al banco central. El BoJ también intenta controlar el tipo de interés a 10 años fijando un límite en el 0,50% aunque el mercado lo sitúa en la actualidad en el 0,85%.

La política de tipos negativos es una seña de identidad del BoJ por una economía sumida durante décadas en la deflación. Sin embargo, mantener esta política en un contexto inflacionista está obligando al banco central a intervenir en el mercado comprando yenes y bonos. Una situación que no puede extenderse eternamete. Si el BoJ sugiere el fin de esta política de tipos negativos está cerca, el yen podría reaccionar de forma favorable. En este caso el cruce USD/JPY se encuentra pegado a máximos históricos y resistencias clave de mercado.

USD/JPY en gráfico mensual con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 27/10/2023

Banco de Inglaterra (jueves a las 13:00h) mantuvo los tipos de interés en el 5,25% en la última reunión con una votación ajustada, 5 de 9 miembros del BoE. Los 4 miembros del comité que se mostraron favorables a una nueva subida de tipos de interés podrían reducirse si tenemos en cuenta las caídas en los datos de PIB recientes, la desaceleración en la inflación y la estabilidad en el crecimiento de los salarios (en el 7,8% en los últimos 3 meses) que sugieren que podrían haber alcanzado un techo.

Resultados empresariales:

Con capitalización superior a los 100MM de USD. McDonald’s (MCD) publica el lunes. Pfizer (PFE), Advanced Micro Devices (AMD), Amgen (AMGN), Caterpillar (CAT) y BP publican el martes. QUALCOMM (QCOM) el miércoles. Apple (AAPL), Eli Lilly (LLY), Shell (SHEL), Novo Nordisk (NVO), ConocoPhilllips (COP), S&P Global (SPGI), Starbucks (SBUX) y Petroleo Brasilerio (PBR) publican el jueves. Berkshire Hathaway (BRK.B) publica el viernes.

Apple (jueves a cierre de sesión) la compañía marcó nuevos máximos durante el verano y alcanzó brevemente los 3B de USD de capitalización, desde entonces ha recortado de forma escalonada y se establece a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones. Desde el lanzamiento del iPhone 15 han salido varios informes sobre problemas de calentamiento y una lenta implantación en el mercado chino que representa cerca del 20% de sus ventas totales y que compite con el nuevo Huawei. En el punto positivo se encuentra el mercado indio que está sorprendendiendo positivamente según el CEO Tim Cook. El consenso espera unos ingresos de 89,29MM de USD (-0,9% vs 2022) y un Beneficio por acción de 1,39 USD (vs los 1,29 USD del mismo trimestre del ejercicio pasado).

Apple junto con Nvidia que publicará el 15 de noviembre son las últimas compañías de “Los 7 magníficos” que quedan por publicar: los múltiplos de valoración son exigentes y la sensibilidad del mercado a sorpresas negativas ha aumentado.

Apple en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 27/10/2023

En España publican las siguientes compañías del Ibex 35. Unicaja Banco el lunes. BBVA, Ferrovial, Endesa, Redeia e Indra el martes. Aena lo hará el miércoles. Grifols, Sacyr y Melià Hotels el jueves. El viernes publicará Acerinox.



