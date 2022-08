Repsol: Una acción infravalorada en una tendencia alcista

Las acciones de Repsol han caído casi un 30% desde los máximos vistos en junio hasta los mínimos de principios de agosto. Con el precio del petróleo en una consolidación, nos preguntamos si las acciones de Repsol tendrán un desarrollo positivo o negativo en los próximos meses. Para saber qué hacer vamos a analizar esta empresa desde un punto de vista fundamental y técnico. Primero el aspecto fundamental. Para ello, vamos a elaborar nuestro propio modelo de descuento de flujos ‘DCF’ para saber si esta empresa está sobre o infra valorada respecto con su valor intrínseco.

Fuente: Morningstar

Primero, vemos que los ingresos han disminuido desde los 57.000 millones en 2012 hasta los 50.000 millones en 2021. Después vemos que el margen operativo se sitúa en más de un 10%, un máximo de los últimos 9 años. Esto, podemos decir que no será sostenible si nos basamos en el margen operativo histórico.

Ahora, para elaborar el modelo ‘DCF’ hemos de estimar cuales van a ser los ingresos futuros desde hoy hasta cinco años en adelante. Para ello, vamos a asumir que la tasa de crecimiento de los ingresos será nula. Eso es, vamos a asumir que no habrá crecimiento en los ingresos de Repsol durante los próximos cinco años. Si esto fuese así, tendríamos unos ingresos de 50.000 millones para todos los años desde 2022 hasta 2026 También hemos de estimar una margen operativo para todos estos años. El promedio de los últimos 9 años es del 4%. Esta es la tasa del margen operativo que vamos a utilizar. Siendo así, tendríamos unos beneficios operativos de 2.000 millones para todos los años hasta 2026. Estos flujos hemos de descontarlos a una tasa adecuada, esa siendo el costo del capital promedio ponderado o ‘WACC’. El ‘WACC’ de Repsol es del 10%. Si descontamos estos flujos al 10% obtenemos un total de 7.581 millones de euros. Sin embargo, este no es el valor total de la empresa, nos falta añadirle el valor terminal o el valor después de los años estimados. Vamos a asumir que Repsol crecerá a un 2% indefinidamente desde 2026. El valor terminal es de 25.500 millones que sumado a los 7.581 millones nos da un total de 33.081 millones. Este es el valor intrínseco total de la empresa Repsol. Si dividimos este valor entre el número total de acciones en circulación, 1.446 millones, obtenemos una valor intrínseco por acción de 23€. Esto es muy por encima de los 13€ que cotiza en estos momentos.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En el plano técnico vemos la tendencia alcista que viene desde diciembre 2021 hasta que rompió a la baja en julio de 2022, formando así una tendencia bajista que duró hasta finales de julio 2022 Ahora nos encontramos en lo que parece ser el inicio de una tendencia alcista ya que hemos roto por encima de la resistencia de los 12,60€. Sin embargo, nos encontramos ligeramente por encima de la media móvil de 50 días que podría servir de resistencia aunque sea a corto plazo. Soporte lo vemos en 11,70€, mínimo que vimos testado varias veces a finales de julio y principio de agosto 2022. Los indicadores técnicos de ‘momentum’ están dando buenas señales. El ROC de 10 días, el primer indicador, no sólo está en territorio positivo, una buena señal, si no que está en una tendencia alcista. El siguiente indicador, el RSI de 14 días, está por encima del 50% y también en una tendencia alcista. Y por último, el MACD se encuentra en territorio positivo y en una tendencia alcista. Todo indica a que habrá más subidas para este valor.

Alfredo Pardo – Sales Executive

El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.