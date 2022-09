El contrato de petróleo WTI Nov 22 cayó más de un 4% el pasado martes 30 de agosto por noticias de Iraq que afirmaban que las exportaciones de crudo no se han visto afectadas por los disturbios en el país. Además, China continúa con su política de cero-covid y continúan las preocupaciones por la demanda de este país por el petróleo.

Por otro lado, la Reserva Federal americana afirmó el pasado viernes que continuarían con las subidas de tipos para combatir la inflación. Esto ha hecho que se fortalezca el dólar y que caiga el petróleo que está denominado en dólares. Los traders también están pendientes del acuerdo nuclear con Irán que podría desbloquear más oferta de petróleo. Mientras tanto, la producción rusa se ha mantenido en niveles más altos de lo esperado anteriormente debido a los compradores de petróleo ruso de Asia, China y la India. Con la caída del precio del petróleo han surgido rumores de que Arabia Saudí podría recortar la producción el próximo 5 de septiembre en la reunión de la OPEP+. La realidad es que estamos en un entorno macroeconómico pesimista y los inventarios de petróleo en mínimos.

En cuanto al posicionamiento en el mercado de los futuros, vemos que los grandes especuladores tienen comprados 246.220 contratos de futuros del petróleo. Esto está lejos de los máximos que marcamos a principios de agosto en 328.000 contratos en largo. Esto significa que todavía queda sitio para aumentar los contratos que tienen comprados los grandes especuladores, dando lugar a más subidas.

Estaremos pendientes de la reunión de la OPEP+ el próximo 5 de septiembre y de los altercados en Iraq. Además, también estaremos pendientes del acuerdo nuclear de Irán para ver si aumentará la oferta de petróleo. Todo esto puede hacer que se mueva el precio del petróleo y se formen tendencias más a largo plazo.

En el plano técnico hemos visto como la tendencia bajista que comenzó a principios de junio rompió al alza el 27 de julio, aunque después no vimos una continuación y la formación de una tendencia alcista. Lo que hemos visto y estamos viendo ahora, es una consolidación entre 96$ y 85$ que lleva en vigor desde principios de julio. Esta consolidación viene dada por la incertidumbre de la oferta por parte de Arabia Saudí e Iraq y de la demanda por China. Esperamos que haya mucha incertidumbre y volatilidad dentro de esta consolidación.

En cuanto a los indicadores técnicos, vemos que el precio está por debajo de la media móvil de 5 días, indicando que la tendencia a muy corto plazo es bajista. El primer indicador que vemos es el ROC de 10 días que ahora mismo está en una tendencia alcista desde mediados de julio y recientemente se rencuentra en una consolidación por encima de cero, marcada con un rectángulo rosa. El siguiente indicador, el RSI de 14 días, está por debajo del 50% aunque continúa en una tendencia alcista. Estaremos pendientes de si llega a niveles de sobre-compra o sobre-venta, por encima del 70% o por debajo del 30%, respectivamente. Y por último, el MACD formó una consolidación entre finales de julio y finales de agosto, marcado con un rectángulo rosa. Ahora se encuentra en una tendencia alcista por encima de cero, indicando que el ‘momentum’ es positivo.

En definitiva, todo dependerá de la situación geopolítica y macroeconómica. Estaremos pendientes de la reunión de la OPEP+ el 5 de septiembre y de la situación en oriente medio. Técnicamente, nos gustaría ver una ruptura de la consolidación para establecer posiciones.

