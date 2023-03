¿Qué temas vigilar en los mercados durante este mes marzo?

La inflación en EEUU está marcando el ritmo

La inflación de EEUU está sorprendiendo al alza y acaba con las esperanzas de que la Reserva Federal suavice la política monetaria en un futuro próximo; lo que provocó la caída conjunta de los principales índices bursátiles de referencia de Wall Street. El índice tecnológico Nasdaq capeó mejor las caídas y superó tanto al Dow Jones Industriales como al S&P 500 en febrero, lo que sugiere que las compras de valores de crecimiento podría estar beneficiándose de los recientes datos económicos positivos. Parece que "las buenas noticias son buenas noticias" y que los inversores se están preparando para una leve recesión, si es que llega a producirse alguna.

En marzo, la atención de los inversores se centrará en los próximos datos de inflación y en la respuesta de la próxima reunión de la Reserva Federal. Un mayor enfriamiento de la inflación y un ritmo constante en las subidas de tipos podrían favorecer subidas en las bolsas estadounidenses. Por el contrario, si la inflación no baja, las subidas de tipos de interés y la apreciación del USD podrían continuar, manteniendo bajo presión a los activos de riesgo: las acciones y las materias primas.

El oro podría haber acabado de corregir a corto plazo

En los últimos meses, el oro presenta una correlación negativa con el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos de EEUU desde el año pasado. En febrero esta correlación negativa ha rozado la perfección desde que el dólar comenzó a rebotar con fuerza. En este contexto adverso puede la oportunidad para que el metal precioso rebote y recupere su tendencia alcista de fondo podría surgir cuando los bancos centrales presenten sus previsiones económicas y de tipos de interés en marzo. Los bonos se encuentran muy sobrevendidos después del desplome del último mes y podría producirse un rebote técnico que favorecería a su vez una depreciación del dólar estadounidense y, al final, impulsar los precios de las materias primas.

¿Hasta dónde retrocederán las bolsas chinas?

El índice Hang Seng cayó cerca de un 13% en febrero, corrigiendo parte de la sobrecompra acumulada en los últimos meses tras el repunte por el optimismo de la reapertura de la economía de China. Aunque el impulso bajista parece aún fuerte, los próximos datos económicos de China, incluidos los PMI manufactureros y de servicios, los nuevos préstamos en yuanes y el IPC, proporcionarán pistas sobre la trayectoria de recuperación del país. El Gobierno chino da señales de endurecer su regulación sobre las empresas tecnológicas tras un periodo de relajación, lo que tiende a deteriorar el ánimo de los inversores. La recuperación de China será un viaje lleno de baches y la incertidumbre traerá volatilidad y oportunidades.

Gráfico del CFD Hong Kong 50 sobre el índice de bolsa china Hang Seng con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/03/23

El petróleo podría rebotar

Hay tres factores que pueden impulsar los mercados del petróleo. En primer lugar, la reapertura de China: tras un brusco descenso de las actividades económicas a finales de 2022 y principios de 2023 debido a las interrupciones por la política de lucha contra el Covid, China vuelve a arrancar y acumula datos económicos positivos, lo que aumenta las perspectivas de demanda de crudo. En segundo lugar, los recortes de producción de Rusia que disminuyen la oferta. Rusia recortará su producción en al menos 500.000 barriles diarios y la reducción podría ampliarse a una cuarta parte en medio de las sanciones occidentales. En tercer lugar, los inventarios de crudo de EEUU podrían disminuir a medida que más refinerías recuperen su actividad después de las tareas de mantenimiento. Además, los últimos datos económicos de la mayor economía del mundo muestran un estado mejor de lo esperado.

Gráfico del CFD sobre Crudo West Texas con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/03/23

El ASX 200 de Australia se queda atrás por los valores mineros y la política del RBA

El dólar australiano cayó y el índice de bolsa australiano, ASX 200 retrocedió en febrero, durante una ajetreada temporada de resultados. La persistente inflación hizo que el Banco de Reserva de Australia (RBA) se volviera más agresivo, lo que provocó la caída de los valores bancarios por el temor a un aumento de los impagos. Por otro lado, las grandes mineras revisaron a la baja sus perspectivas de crecimiento debido a la caída de los precios de las materias primas.

Sin embargo, la reapertura de China puede seguir siendo un catalizador para las exportaciones de Australia en 2023, lo que puede ofrecer una oportunidad de rebote en os mercados de materias primas. A nivel local, lo más probable es que el RBA mantenga el ciclo de subidas de tipos, pero los últimos datos económicos muestran que las perspectivas económicas son cada vez más sombrías, la inflación y la subida de los tipos han deteriorado el poder adquisitivo de los consumidores y la accesibilidad a los préstamos hipotecarios para adquirir viviendas.

Gráfico del CFD Australia 200 sobre el índice de bolsa australiano ASX 200 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/03/23

Le invitamos a apuntarse a nuestro próximo seminario gratuito:

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.