3 gráficos para vigilar en agosto: Gas Natural, Nasdaq 100 y cobre vs oro

Gas Natural: cerca de soportes clave y entrando en fase estacionalmente alcista

El precio del Gas Natural vuelve a perder fuerza y se aproxima a la zona de soporte comprendida entre 1,630 y 1,250 USD/MMBtu. Los niveles son clave pues han soportado las caídas durante los últimos 30 años y, lo hace en un momento del año donde la estacionalidad comienza a ser favorable (los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre suelen ser alcistas).

Los niveles de inventarios están muy por encima de la media de los últimos años, una razón de peso para los bajos precios. Sin embargo, estos inventarios disminuirán a medida que se aproxime el invierno y aumente el consumo (una demanda creciente de energía por el uso de los centros de datos). Mientras tanto, por el lado de la oferta, la EIA espera que los bajos precios provoquen una caída de la producción en la segunda parte del año.

Gas Natural en gráfico mensual con MACD, gráfico de Next Generation a 29/07/24

Nasdaq 100: giro a la baja y primeras señales de alerta activadas

A nadie se le escapa, la tecnología y la IA han sido los grandes protagonistas de los últimos años. El Nasdaq 100 como gran representante marcó un nuevo máximo histórico en 20.761 puntos llegando a revalorizarse cerca de un 100% desde los mínimos de OCT22 y más de un 200% desde los mínimos de la pandemia en MAR20.

En plena temporada de resultados empresariales del 2T24, el índice comienza a retroceder. No es una caída que dañe el fondo alcista, pero provoca la pérdida de soportes intermedios y activa las primeras señales de alerta. La última palabra la tienen Apple, Amazon y NVIDIA que faltan por publicar. Si no son capaces de volver a asombrar y el US NDAQ 100 continúa perdiendo soportes, el giro a la baja ganaría cuerpo y la media de 52 semanas y la directriz alcista de largo plazo se encuentran lejos.

US NDAQ 100 en gráfico semanal con RSI (14), gráfico de Next Generation a 29/07/24

Cobre vs oro: el ratio se desploma, atención al ciclo económico

El cobre superó los máximos históricos de 2021 y 2022, y marcó un nuevo récord en 516,57 USD. Un registro efímero pues, desde entonces, el precio ha caído con intensidad y se ha dejado más de 25 puntos porcentuales, borrando casi por completo las ganancias acumuladas en el año. Mientras tanto, el oro, ha mantenido el fondo alcista y ha marcado un nuevo máximo histórico en 2.483 USD/onza en el mes de julio.

El oro que es el activo refugio más conocido continúa escalando posiciones mientas que el cobre que es una materia cíclica esencial para la transición energética se desploma. El ratio entre el cobre y el oro baja y contribuye a incrementar las dudas sobre la salud del ciclo económico. Ahora, queda por ver si las descontadas bajadas de tipos de interés serán capaces de reactivar el ciclo y devolver el vigor al cobre.

Oro vs cobre, comparativa desde 1997 hasta actualidad, gráfico de Next Generation a 29/07/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.