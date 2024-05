3 gráficos para vigilar en junio: Nasdaq 100, Plata y Ethereum

Nos centramos en tres activos que, por su situación técnica, estacional y/o algún acontecimiento importante están en el foco de atención del mercado.

El primero, el Nasdaq 100 que se encuentra en la parte alta del canal alcista acumulando excesos y con signos de cansancio. El segundo, la onza de plata que está rompiendo resistencias importantes acompañado por un fuerte aumento de la demanda industrial. El último, el Ethereum que se aproxima con fuerza y sin sobrecompra a resistencias clave ante la proximidad de los ETF al contado.

US NDAQ 100 en parte alta de canal alcista con signos de cansancio

El US NDAQ 100 sube cerca de un 10,0% desde el mínimo de abril marcado en los 16.907 puntos y rompe el anterior máximo histórico establecido en 18.468 puntos. El índice rompe el anterior máximo histórico y se adentra en subida libre. Momento y tendencia son claramente favorables a mayores subidas en el precio y la parte alta del canal alcista se encuentra en 19.481 puntos.

Sin embargo, los signos de excesos y cansancio también son claros. Los osciladores de precios acumulan sobrecompra y divergencias bajistas mientras que el volumen se contrae y la subida se concentra. NVIDIA sube más de un 130% en lo que va de año y aumenta su capitalización en más de 1,5B de USD. Si, el índice no es capaz de consolidar por encima de 18.468 puntos, muchos operadores contemplarán una ruptura falsa de resistencias.

US NDAQ 100 en gráfico semanal con MACD extraído de Next Generation a 29/05/24

La plata rompe resistencias importantes: ¿nuevo tramo en la tendencia alcista?

La onza de plata avanza cerca de un 20% en el mes de mayo y casi un 40% en lo que llevamos de año. El momento positivo es elevado y la onza de plata rompe a cierre mensual la zona de resistencias clave comprendida entre 29,86 y 30,10 USD/onza. La tendencia es alcista y, aunque existen multitud de resistencias intermedias, el siguiente máximo claro se encuentra en niveles bastante alejados, los 49,81 USD/onza.

La plata es un metal clave para la transición energética, y su demanda para la construcción de paneles fotovoltaicos está superando con creces a una oferta estancada. El déficit estructural está provocando una fuerte caída de los inventarios y la situación podría empeorar si, por motivos de búsqueda de refugio, el inversor se fija en la plata como una alternativa más asequible que el oro.

Onza de plata en gráfico semanal con ROC (52) extraído de Next Generation a 29/05/24

Ethereum se aproxima con fuerza y sin sobrecompra a máximos anuales

El Ethereum es la criptomoneda con mayor momento positivo a corto plazo; avanza cerca de un 35% durante el mes de mayo y se acerca al máximo anual establecido en los 4.091 USD. Una aproximación a resistencias importantes que se realiza sin que los osciladores de precios presenten sobrecompra.

El catalizador de la subida ha sido la luz verde de la SEC a los ETF al contado sobre Ethereum (9 en total). La normalización institucional del Ethereum facilita el acceso a los inversores minoristas con mayores dosis de seguridad y, al igual que sucedió con el Bitcoin, se espera que los flujos de dinero a los ETF sean los motores del precio.

Sin embargo, esta circunstancia es ampliamente conocida por el mercado y el precio la podría haber descontado. A la vez, no olvidemos que los ETF son un producto financiero más donde el dinero puede entrar y salir. De hecho, en el caso del Bitcoin, el patrimonio total en ETF al contado lleva meses sin superar los 60MM de USD alcanzados tras la euforia inicial.

Ethereum en gráfico semanal con Estocástico lento extraído de Next Generation a 31/05/24



