El coche eléctrico, y el mundo, necesita más litio: posible impacto en el precio

El vehículo eléctrico es clave para la descarbonización y el litio es imprescindible para las baterías

El vehículo eléctrico ocupa un papel principal en la descarbonización en el sector del transporte que tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles y que representó en 2021 un 37% de las emisiones totales de CO2 según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En este contexto, la venta de vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento exponencial: en 2022 aumentaron cerca del 60% y superaron los 10 millones de unidades. Uno de cada siete turismos era eléctrico, una proporción diez veces superior a la que existía en 2017.

En este entorno, los fabricantes de vehículos invierten miles de millones de dólares en el desarrollo de productos, capacidad de producción y fabricación de baterías. El litio es un componente imprescindible en la fabricación de baterías que representan entre el 20 y el 30% del coste vehículo eléctrico. De esta forma, los acuerdos para garantizarse la materia prima a unos precios aceptables son estratégicos. No es fácil, pues, aunque el litio es geológicamente abundante, tiene que encontrarse en cantidad suficiente para que sea económicamente viable.

Los fabricantes de vehículos eléctricos no paran de invertir

Los 5 principales fabricantes de vehículos eléctricos son Tesla, los fabricantes chinos BYD y NIO, Volkswagen y Hyundai Motor que según datos de EVvolumes tienen de forma conjunta el 52% de la cuota de mercado. Tesla que es el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo espera que las ventas aumenten en media un 50% en un futuro previsible.

A este grupo intenta sumarse Toyota Motor. La compañía planea gastar casi 14MM de USD en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos hasta 2030. Eso impulsaría la producción anual de baterías de Toyota a más de 200 gigavatios hora. El objetivo de Toyota es reducir los costos de las baterías en un 50% de esta manera y vender ocho millones de vehículos eléctricos para 2030.

Volkswagen también está planeando la construcción de seis nuevas plantas con capacidad objetivo de 240 gigavatios hora para 2030 que implicaría la inversión de cerca de 30MM de USD. Por otro lado, General Motors anunció 8MM de USD de inversión en otras dos plantas de baterías en asociación con Honda Motor. Ford Motor y la surcoreana SK Innovation también realizarán plantas conjuntas de baterías e invertirá 30MM de USD en el vehículo eléctrico.

La demanda de vehículos eléctricos y baterías parece estructural

Las cifras sugieren que se destinan enormes cantidades de recursos a los vehículos eléctricos y a la fabricación de baterías que los alimentan. La mayor toma de conciencia de los consumidores respecto a la huella de carbono y el apoyo del sector público para combatir el cambio climático son dinámicas que se retroalimentan y hacen considerar que la demanda será estructural. El objetivo en Europa es la emisión neta cero de emisiones para 2050 y anunció que la venta de vehículos de combustión terminará en 2035.

Dos ETFs de vehículos eléctricos. KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF [KARS] que invierte en compañías que directamente están implicadas en el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes. Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF [DRIV] que invierte en fabricantes e industrias necesarias para el desarrollo del coche eléctrico (software y hardware).

¿Cómo operar con Litio?

En la actualidad el litio no se comercializa en una bolsa y la inversión en empresas mineras de forma directa es una opción, aunque la más volátil. Las mayores empresas mineras de litio son las chinas Jiangxi Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium, la estadounidense Albemarle, la chilena Sociedad Química y Minera (SQM) y la australiana Mineral Resources Limited.

Gráfico diario de ETF Global X Lithium & Battery Tech con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/04/23

Otra opción es realizarlo a través de un ETF. El ETF Global X Lithium & Battery Tech [LIT] y intenta replicar el rendimiento del índice Solactive Global Lithium compuesto por compañías cuya actividad está directamente relacionada con la minería de litio o la producción de baterías de litio.

