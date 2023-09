Yen en mínimos históricos: ¿intervendrá el BoJ?

El Banco de Japón (BoJ) es el único de los bancos centrales de países desarrollados que ha sido capaz de mantener sin cambios los tipos de interés.

El yen japonés (JPY) continúa perdiendo posiciones. El Índice JPY de CMC Markets, cuya mayores ponderaciones son CNH (38,97%), USD (24,94%), EUR (14,55%) y AUD (11,02%), se encuentra estableciendo un nuevo mínimo de la serie estableciéndose por debajo del mínimo de 2022 situado en 15.842. En acumulado anual se deja cerca de 10 puntos porcentuales y desde los máximos registrados en 2020 la caída se aproxima a los 30 puntos porcentuales.

Índice JPY en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 26/09/23

El castigo del JPY frente al USD que es la divisa más fuerte dentro de las economías desarrolladas y se encuentra respaldada por la última decisión de la Fed de mantener tipos más altos por un mayor periodo de tiempo a medida que revisa al alza las proyecciones de crecimiento económico. De esta manera, el USD ha avanzado cerca de 8 puntos porcentuales frente al JPY desde los mínimos de JUL23 y cerca de 15 puntos porcentuales desde los mínimos del año. El USD/JPY se aproxima al máximo histórico establecido en 151,946 y alcanzado en octubre del año pasado.

USD/JPY en gráfico diario y con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 26/09/23

En los últimos meses, a medida que el JPY se depreciaba, aparecían noticias de alguna intervención del Banco de Japón (BoJ) para controlar la depreciación de la moneda japonesa. Ahora, a medida que nos aproximamos a niveles técnicos clave, se intensifican los rumores ante una posible intervención del BoJ para controlar la moneda. Es normal, el año pasado por estas fechas y cerca de estos niveles comenzó a intervenir vendiendo USD y comprando JPY.

La intervención podría ayudar a frenar la depreciación del JPY. Un JPY débil que, por cierto, ha sido uno de los grandes motores para que la economía japonesa mantenga un fuerte ritmo crecimiento económico y que ha favorecido que el índice Japón 225 se encuentre, junto con el US NDAQ 100, entre los índices bursátiles con mejor comportamiento en lo que llevamos de año.

Sin embargo, para hablar de un cambio en la tendencia bajista de fondo para el JPY tendría que haber un cambio claro en la política monetaria del BoJ. En este caso, hablando del BoJ, significa que abandone su política de tipos de interés negativos que ha sido capaz de mantener pese a que la inflación subyacente ha alcanzado el 4,3% que son niveles no vistos en los últimos 40 años.

Los tipos de interés negativos son una seña de identidad: el BoJ ha mantenido el -0,10% sin cambios en los últimos 7 años. Abandonar esta política es un mensaje claro para el mercado. Tanto es así, que cuando se pregunta a los economistas, no está nada claro que se decida a dar el paso. Según una encuesta de Thomson Reuters realizada el 20 de septiembre, solo 13 de 25 economistas consultados, el 52%, espera que en 2024 el BoJ se decida a subir tipos de interés.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.