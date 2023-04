Nasdaq 100, Dax 40 e Ibex 35 frenan en resistencias: megacorporaciones y macro de impacto deciden si se rompen niveles o replegamos

Fallo en el primer ataque a parte superior del lateral

El S&P 500 es el índice que mejor podría actuar como referencia para seguir la situación actual de las bolsas. Por un lado es un índice compuesto por un elevado número de empresas y tiene una alta dispersión sectorial que le hace menos influenciable o dependiente de un sector o una mega corporación, ya que estamos en plena temporada de resultados. Por otro lado, la situación técnica nos deja unos niveles de precios mejor definidos: el S&P 500 se encuentra pegado a la parte alta del lateral de los últimos 5 meses que se encuentra comprendida entre 4.195, máximo anual, y 4.141, máximo de DIC22.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

La gran pregunta que nos hemos formulado es: ¿será posible una ruptura de resistencias si los resultados empresariales entran en recesión?. Por el momento, la respuesta a la pregunta sigue pendiente.

Desde un punto de vista técnico: el S&P 500 se ha frenado en la parte alta del lateral y pierde la dinámica alcista de las últimas seis semanas, aunque se mantiene por encima del primer soporte situado en el mínimo del mes sito en 4.069 puntos y no se puede hablar de un giro a la baja a corto plazo.

Si atendemos a los resultados empresariales, no estamos asistiendo a grandes sorpresas. Según los datos de I/B/E/S Refinitiv: el porcentaje de sorpresas positivas en beneficios (77%) y en ventas (64%) se encuentran en línea con las medias históricas. Para el conjunto del S&P 500 se espera una caída del 4,7% en los beneficios, algo menor que el 5,2% que se esperaba la semana pasada. Por el lado de los ingresos, se espera que crezcan un 1,8%, prácticamente igual que el +1,9% esperado la semana pasada.

El foco continúa en los resultados empresariales

En EEUU destacan las siguientes empresas: Coca-Cola (lunes); Microsoft, Alphabet, Visa, PepsiCo y McDonald’s (martes); Facebook / Meta, Thermo Fisher Scientific y Boeing (miércoles); Amazon, Mastercard, Eli Lilly, Merck y AbbVie (jueves); las petroleras Exxon Mobil y Chevron cierran la semana.

En Europa los resultados más destacables son: Novartis y UBS (martes); GlaxoSmithKline, Dassalult Systemes, Danone y Deustche Boerse (miércoles); AstraZeneca, Linde, TotalEnergies y Sanofi (jueves).

En España se publican las siguientes empresas del Ibex 35: Santander y Enagás (martes); Iberdrola, Aena y Red Eléctrica (miércoles); BBVA, Naturgy, Repsol, Cellnex, Banco de Sabadell, Acerinox e Indra (jueves); Mapfre y Unicaja (viernes).

La agenda macro toma protagonismo a cierre de semana

La agenda macroeconómica está dividida en dos partes. La primera parte de la semana con encuestas: Ifo de Alemania (lunes a las 10:00h), Confianza consumidor de la Conference Board de EEUU (martes a las 16:00h) y Confianza consumidor Gfk de Alemania (miércoles a las 8:00h). La segunda parte con datos reales. Por un lado, se publicarán datos adelantados de PIB del 1T23: EEUU (jueves a las 14:30h) y Europa (viernes a las 11:00h). Por otro lado, tendremos datos de precios el viernes: por la mañana se publicará la Inflación preliminar de ABR23 en principales países de Europa y por la tarde (a las 14:30h) el PCE de MAR23 de EEUU.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 lleva todo el mes de abril dentro del rango comprendido entre el máximo anual, 13.226 puntos, y el soporte situado en 12.820. Un estancamiento que provoca que el oscilador MACD se gire a la baja y comience a presentar mínimos decrecientes mostrando divergencias bajistas con el precio. La ruptura del rango podría marcar dirección a corto / medio plazo.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

El CFD Alemania 40 establece un nuevo máximo anual en 15.923 puntos y cede posiciones con levedad. Por encima del máximo reciente, el precio no tiene resistencia significativa hasta la zona de máximos históricos comprendida entre 16.285, máximo de 2022, y 16.299, máximo de 2021. Por la parte inferior, el primer soporte de corto plazo se encuentra en el mínimo del mes establecido en 15.481.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

El CFD España 35 establece un nuevo máximo anual en 9.538 puntos, próximo al máximo de MAR23 establecido en 9.528. Con posterioridad la cotización cede posiciones con levedad y el oscilador Estocástico se aproxima a salir de su zona de sobrecompra. El mínimo más próximo que podría servir como primer nivel de soporte se encuentra en 9.226 puntos. Por la parte superior, por encima de 9.538 no hay resistencia clara hasta el máximo histórico situado en 10.102 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

