Empresas Ibex 35: fechas, calificaciones y ratios de valoración antes de la publicación de resultados del 1T23

La temporada de resultados empresariales en España comienza con fuerza

La temporada de resultados empresariales del 1T23 en España comienza con fuerza: esta semana publican 14 empresas Ibex 35. Entre ellas publican casi la totalidad de los bancos (Banco Santander, Banco de Sabadell, BBVA y Unicaja) a excepción de CaixaBank que lo hará el 5 de mayo. Un sector, el de los bancos, para el que se espera que mantenga momento positivo en términos de beneficios y de márgenes (ver “Resultados del 1T23 de bancos españoles: estimaciones y escenarios”) y que cotiza con descuento de forma generalizada (ver tabla inferior).

Fechas de presentación de resultados junto con Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para empresas del Ibex 35. Datos extraídos de la plataforma Next Generation

El sector de la energía también será protagonista esta semana

Esta semana también publicarán grandes empresas que forman parte del Ibex 35 Energía. Enagás (martes); Iberdrola y Red Eléctrica (miércoles); Naturgy y Repsol (jueves). En este caso, las valoraciones en su conjunto se encuentran más ajustadas a valor justo y las calificaciones cuantitativas otorgadas por Morningstar son inferiores.

Las próximas en presentar son Santander y Enagás

El CFD sobre las acciones de Santander ha construido una estructura alcista en los últimos seis meses que ha permitido que la media móvil simple de 200 sesiones adquiera pendiente positiva. El fondo es alcista y la primera zona de resistencia se encuentra comprendida entre el máximo reciente, 3,7050 EUR, y el máximo anual situado en 3,8723. Por la parte inferior, el primer soporte se encuentra en el mínimo reciente situado en 3,3825 EUR. Más abajo hay un segundo soporte en el mínimo de MAR23 establecido en 2,9438.

Para el 1T23, el consenso espera un Beneficio por Acción (BPA) de 0,1446 EUR y un margen bruto de 13,8M de EUR frente al BPA de 0,141 EUR y el margen de 12,3M de EUR obtenidos en el mismo trimestre del ejercicio pasado. A cierre de 2022, la ratio de morosidad se sitúo en el 3,08%.

Gráfico diario de CFD sobre Santander con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

El CFD sobre las acciones de Enagás consolida por encima del máximo de NOV22 (línea discontinua en gráfico inferior) y se asienta por encima de la media móvil simple de 200 sesiones. La serie de precios construye una estructura de mínimos crecientes en los últimos meses que identificamos con una directriz alcista de color blanco en el gráfico inferior y que cotiza en torno a 17,18 EUR. Por la parte superior, el máximo anual establecido en 18,4925 es primera resistencias

Gráfico diario de CFD sobre Enagás con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

