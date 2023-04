Los resultados empresariales del 1T23 salen a escena con Nasdaq 100, Ibex 35, Dax y S&P 500 probando resistencias

Nasdaq 100, Ibex 35, S&P 500 y Dax se encuentran probando o superando resistencias

El S&P 500 lleva varios meses estancado. El rango tiene techo en 4.195 / 4.141, máximo anual y máximo de DIC22. El suelo del lateral está comprendido entre 3.809 y 3.763 puntos. En medio de ambas zonas marcamos un soporte de corto plazo en 4.069 puntos que es el mínimo del mes en curso.

En las próximas dos semanas se van a publicar los resultados empresariales del 1T23 y serán determinantes para ver si (1) el S&P 500 termina por romper resistencias y acelera tendencia alcista o (2) pierde soporte situado en 4.069 y mantiene la dinámica lateral de los últimos meses.

Gráfico diario del CFD US SPX 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/04/23

El foco se centra en los resultados empresariales del 1T23

La agenda macroeconómica viene sin grandes referencias. Lo más destacable es: la encuesta a analistas de Alemania ZEW que se publicará el martes a las 11:00h, el IPC final de MAR23 de la Zona Euro para el que se espera un +6,9% interanual en la general y los PMIs adelantados del mes de ABR23 de los principales países de Europa y EEUU.

La temporada de resultados empresariales de EEUU acaba de comenzar y se espera una recesión en los beneficios. Los grandes bancos comenzaron a publicar la semana pasada y quedan por publicar Bank of America y Goldman Sachs (martes), y Morgan Stanley (miércoles). Otras compañías que presentan con una capitalización de mercado superior a los 100MM de USD son Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Margin y Prologis. El miércoles publicarán Tesla, Abbot, Elevance Health e IBM. El jueves rinden cuentas Philip Morris, AT&T, Union Pacific y American Express. La última gran compañía que publica es Procter & Gamble, el viernes.

En Europa destacan ASML y L’oreal (miércoles), Volvo y EssilorLuxottica (jueves), y SAP (viernes). En España, Bankinter (jueves) es la primera empresa del Ibex 35 que publica resultados.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 se adentra en un rango estrecho a corto plazo con resistencia en 13.226 y soporte en 12.820. La superación de 13.226 confirma ruptura de anterior zona de máximos (líneas discontinuas en el gráfico inferior) e incorpora momento al alza dejando al precio sin resistencia clara hasta el máximo de AGO22 establecido en 4.325. Por el contrario, por debajo de 12.820 se confirmaría giro a la baja de oscilador MACD y el precio siguiente soporte de corto plazo se encontraría en 12.399.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/04/23

El CFD Alemania 40 se encuentra superando el anterior máximo anual establecido en 15.739 puntos. La estructura de precios es alcista y el momento positivo, sin que el oscilador MACD presente altos niveles de sobrecompra. Lo negativo es que el volumen de contratación no acompaña el reciente repunte. Más arriba el siguiente nivel de resistencia claro se encuentra en 16.299 que es máximo de 2021. Por la parte inferior hay un primer soporte de corto plazo en 15.481.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/04/23

El CFD España 35 se aproxima a zona de máximos anuales comprendida entre 9.370 y 9.528 puntos. El oscilador MACD se encuentra próximo a niveles neutrales sin mostrar una elevada sobrecompra. Si el precio consigue romper 9.528 quedaría sin resistencia significativa hasta 10.102 que es máximo de FEB20. Por la parte inferior establecemos un soporte de corto plazo en 9.135 que es mínimo mensual.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/04/23



