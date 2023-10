Próxima semana en los mercados: BCE, “monster week” y PIB de EEUU

BCE, “monster week” y PIB de EEUU

La agenda económica tiene citas importantes. Lo más destacable está en Europa donde el BCE decide tipos y se publican las encuestas empresariales. En EEUU también datos importantes: el PIB adelantado del 3T23 y el deflactor del consumo.

La “monster week” es la semana en la que se concentran la mayor parte de los resultados empresariales tanto de EEUU como de Europa. El martes destacan Microsoft, Google, HSBC, Visa, Coca-Cola y Novartis. El miércoles publican Meta Platforms, Thermo Fisher, T-Mobile e IBM. El jueves Amazon, Shell, Marstercard, Merck, Linde, Comcast, TotalEnergies e Intel. El viernes Exxon Mobil, Chevron, AbbVie y Sanofi. En España también comienzan a publicar las mayores empresas: Banco Santander (miércoles); Iberdrola y Repsol (jueves); y CaixaBank, Mapfre e IAG (viernes).

Macroeconomía:

Europa: BCE y encuestas empresariales

El BCE decide tipos de interés. En la reunión de septiembre decidió subir tipos de interés hasta el 4,50% (décima subida consecutiva desde que comenzó en JUL22) y adoptó una posición dependiente de los datos. ¿Los datos apoyan un descanso en la subida de tipos? Por un lado, la inflación retrocede aunque sigue lejos de objetivo: el IPC general de SEP23 quedó en el 4,3% y la subyacente en el 5,5%. Por otro lado, los indicadores y encuestas de actividad económica han sido bastante pobres y señalan una Europa estancada.

La balanza podría estar decantándose hacia una pausa en la subida de tipos a la que podría inclinarse definitivamente si las encuestas empresariales (los PMIs adelantados se publican el martes y el Ifo de alemania el miércoles) se afianzan en zona de contracción. Sin olvidar que dentro del Consejo de Gobierno hay voces (Pablo Hernández de Cos en The Economist) que señalan que el repunte de rentabilidades de los bonos apoyan una pausa por parte del BCE.

No es de extrañar pues la rentabilidad del bono alemán (Bund) y español a 10 años ha subido cerca de medio punto porcentual desde comienzo de septiembre. En este sentido, una pausa en la subida de tipos sería un primer paso para que el Euro Bund frenase la tendencia bajista actual.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/10/23

EEUU: PIB del 3T23 e inflación PCE

La economía de EEUU ha estado sorprendiendo positivamente y esta circunstancia podría quedar reflejada en el PIB del 3T23 que se publicará el jueves: el consenso de Thomson Reuters espera un crecimiento del 4,1% en tasa trimestral anualizada, el ritmo más alto desde el 4T21. La economía de EEUU ganaría tracción y se apoya en la solidez del consumo interno gracias a un mercado laboral fuerte que ha provocado que las ventas al por menor se hayan acelerado y sorprendido al alza en los tres últimos meses.

Por otro lado, el viernes se publicará el deflactor del consumo, PCE de septiembre, que es el indicador que utiliza la Fed para medir la inflación. El consenso de Trading Economics espera que la tasa subyacente y la general retrocedan tres décimas hasta el 3,6% y el 3,2% respectivamente. La bolsa de EEUU ha reaccionado negativamente en el corto plazo ante datos macro positivos por temor a que la Fed suba tipos de interés. Sin embargo, si la inflación continúa retrocediendo y los datos macro continúan siendo positivos, los índices de bolsa podrían afianzar la tendencia alcista de fondo y tendrán más dificil perder soportes: US SPX 500 mínimo de octubre situado en 4.201 puntos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/10/23

Resultados empresariales: Microsoft, Google, Meta Platforms y Amazon

Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms y Amazon son grandes megacorporaciones y, entra las 4, ponderan un 27,11% dentro del Nasdaq 100. Sus cuentas son decesivas para el conjunto del índice que es, dentro de los grandes índices, el que mejor comportamiento está experimentando en lo que llevamos de año, incluso por encima del Nikkei 225 que se ha beneficiado de una histórica depreciación del JPY.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/10/23

Microsoft (martes a cierre de sesión) es la acción de mayor capitalización a nivel mundial y está liderando el intento de rebote en la bolsa de EEUU. Sus acciones cotizan cerca de los máximos históricos alcanzados en el anterior trimestre cuando público unos ingresos récord de 56.200M de USD con crecimiento generalizado en sus grandes líneas de negocio: inteligencia y servicios en la nube, y software. El consenso de mercado espera un BPA de 2,65 USD y unos ingresos de 54,53MM de USD que supondrían un incremento del 12,7% y del 8,84% respectivamente.

Alphabet / Google (martes a cierre de sesión) sorprendió positivamente y alcanzó un beneficio récord de 21,83MM de USD. Los ingresos crecieron un 7%, hasta los 74,6MM de USD, impulsados por los ingresos de Google Search (42,63MM de USD) y de YouTube (7,66MM de USD). La recuperación de momento positivo en ingresos y beneficios ha permitido que la acción matenga el fondo alcista en los últimos meses. El momento positivo podría extenderse si se cumplen las estimaciones de consenso: se espera un BPA de 1,44USD (vs 1,06 USD de mismo trimestre de ejercicio pasado) y unos ingresos de 75,86MM de USD (+9,79% del mismo trimestred de 2022).

Meta Platforms (miércoles a cierre de sesión) es la segunda acción que mejor se ha comportado en lo que llevamos de año, después de Nvidia. El pasado trimestre sorprendió con un BPA de 2,98 USD por acción y obtuvo unos ingresos récord de 32MM de USD, superando en ambos casos los dos dígitos de crecimiento y retomando el momento positivo. Para este trimestre se espera que se mantenga el momento positivo, las estimaciones de consenso son BPA de 3,59 USD (vs 1,64 de mismo trimestre de ejercicio pasado) y 33,43MM de USD de ingresos (vs 27,71MM de USD de mismo trimestre de 2022). El único punto dudoso, es la unidad de realidad virtual para la que se espera que las pérdidas aumenten un hasta los 3,7MM de USD (7,7MM de USD en acumulado anual), una cifra menos oscura si se interpreta como una inversión.

Amazon (jueves a cierre de sesión) sorprendió positivamente en el anterior trimestre: BPA de 0,63 USD (vs 0,35 esperado y 0,28 de 2022) e ingresos de 134,4MM de USD (ve 131,45MM de USD esperados y 127,1MM de 2022). El momento es positivo, sin embargo, la cotización se ha estancado en los últimos meses y cotiza lejos de los 145USD alcanzados a finales de septiembre. La compañía ha mejorado sus previsiones de ventas hasta el rango 138 / 143 MM de USD y el mercado espera 141,49MM de USD, un 11% superior al mismo trimestre del ejercicio pasado. Las cifras de ventas parecen consolidarse de forma sostenible y los beneficios recuperarse después del decepcionante 2022 (registró pérdidas).

Banco Santander (miércoles). Para el 3T23, el consenso espera un BPA de 0,18 EUR y un margen bruto de 14,54M de EUR lo que supondría un aumento del 31,4% y del 7,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A cierre del 1S23 presentaba una ratio de capital CET1 del 12,20% que es la más baja del sector. El momento positivo en los resultados de los bancos y en las acciones está permitiendo que el Ibex 35 experimente un mejor comportamiento relativo (ver “Bancos España: momento positivo en resultados y precio, ¿cuáles cotizan con más descuento?”).



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.