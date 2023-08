Inteligencia artificial y “Los 7 magníficos”: euforia y ¿burbuja?

Los siete magníficos y la IA exhuberantes

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta Platforms son las 7 compañías de mayor capitalización del S&P 500 y ponderan dentro del índice cerca de 14 puntos porcentuales. Su buen desempeño en lo que llevamos de año, con revalorizaciones que superan los 200 puntos porcentuales (caso de Nvidia que es la que mejor la hace) y que no bajan de los 40 puntos porcentuales (Microsoft es la más rezagada), han sido el principal motor de las subidas en los índices de EEUU y se han ganado el calificativo de “Los 7 magníficos”.

Las megacorporaciones han marcado la tendencia alcista de fondo en las bolsas en gran media debido a su posicionamiento para explotar la inteligencia artificial, IA, que está siendo la gran temática del 2023, incluso por encima de otros temas clave macroeconómicos como la inflación y los bancos centrales (ver “El ciclo en las inversiones temáticas: IA (la cara) y ESG (la cruz)”).

La euforia no tiene por qué ser un caso “exuberancia irracional” o burbuja

El antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan utilizó la expresión “exuberancia irracional” para hacer referencia a la sobrevaloración que experimentaban las empresas .com a finales de los 90. Unas declaraciones que apuntaban a una burbuja en los mercados de acciones. ¿Estamos ante una burbuja en torno a la IA o “Los 7 magníficos”?.

Un repaso a los múltiplos de valoración señalan que, en líneas generales, “Los 7 magníficos” presentan ratios superiores a las del conjunto del mercado. Aunque nos encontramos con una valoraciones bastante ajustas en términos de Precio / Valor Justo según Morningstar: Apple y Nvidia son las únicas acciones que cotizan por encima de la unidad o por encima de valor justo. A la vez, nos encontramos con unas compañías que tiene un prolongado historial de crecimiento en beneficios y ventas, y disfrutan de una alta salud financiera (caso de Apple, Microsoft y Alphabet).

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para “Los 7 magníficos” construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 29/08/23

En resumidas cuentas, la inteligencia artificial es el tema de moda, ha impulsado los múltiplos de valoración de las grandes compañías tecnológicas que lideran los índices ajustando sus cotizaciones a valor justo.

La IA generativa es el nuevo frente de combate entre las compañías tecnológicas y su implementación parece no tener vuelta atrás. En este sentido, los elevados múltiplos de valoración apuntan a que el mercado piensa que gran parte de las compañías van a ser capaces de monetizar la nueva innovación. Sin embargo el desarrollo es disruptivo y podría afectar a los propios ingresos y márgenes de las compañías, una circunstancia que no parece tenerse en cuenta.



