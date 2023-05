Las claves de la estrategia por dividendos y las empresas Ibex que mejor remuneran al accionista

La estrategia de dividendo es menos volátil y busca generar rentas

El dividendo es una forma de remunerar al accionista que permite generar una renta periódica para los inversores y protegerse, en cierta medida, de la inflación. De esta manera, es habitual que algunos inversores utilicen la rentabilidad por dividendo como un primer filtro antes de seleccionar una compañía.

Es una estrategia que se podría calificar de defensiva por el tipo de compañías que suelen pagar dividendos. En primer lugar, para repartir dividendo, hay que tener un beneficio previo y hace las compañías de crecimiento se queden fuera de la selección. En segundo lugar, las compañías que reparten dividendos altos suelen tener balances sólidos y pertenecer a sectores defensivos (ver en tabla inferior de compañías de alto dividendo del Ibex como muchas compañías reciben una calificación de fuerte salud financiera).

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para las 10 empresas que más ponderan en el Ibex Top Dividendo

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/05/23

La volatilidad de la inversión utilizando los dividendos como criterio es menor que la del mercado en su conjunto, aunque el riesgo es elevado pues la categoría sigue siendo renta variable o bolsa. Según el último informe de índices de BME la volatilidad anualizada de los últimos 5 años del Ibex 35 ha sido del 20,76%, superior a la del Ibex Top Dividendo que se ha situado en el 19,60%. En términos de rentabilidad y en ese mismo periodo (5 años) el Ibex 35 con dividendos netos ha tenido una rentabilidad del 4,31%, inferior al 5,53% de rentabilidad obtenida por el Ibex Top Dividendo.

El compromiso del reparto de dividendo, la sostenibilidad y el ciclo económico son claves

Las compañías son conscientes de la importancia del dividendo para un determinado perfil de inversor y forma parte de su estrategia. De esta manera, tienen un track record o un historial de reparto de dividendos prolongado. De la misma manera, a la hora de construir índices que seleccionan compañías en función al dividendo, se establece un periodo mínimo de años de reparto de dividendos. De esta forma, se evita a las empresas que reparten dividendos de forma esporádica.

En algunas de nuestras últimas acciones analizadas, el dividendo ocupa un papel importante (ver análisis de Merlin Properties y análisis de Ence).

Apuntar que muchos de estos índices de dividendos son replicados mediante la emisión de ETFs de los que CMC Markets dispone de CFDs. Por volumen de activos gestionados el Vanguard High Dividend Yield ETF y Schwab US Dividend Equity ETF se encuentran en las primeras posiciones.

La sostenibilidad del dividendo es clave. En este sentido, a nivel de empresa, la ratio payout que mide el porcentaje de beneficio que se destina a repartir dividendos es una buena aproximación. Un alto payout podría señalar que la empresa está haciendo un esfuerzo elevado para cumplir con el dividendo comprometido.

A nivel de mercado, el ciclo económico, en la medida que impacta en los beneficios de las empresas y en su capacidad de remunerar al accionista es la variable más determinante. Aunque también lo es la incertidumbre que puede impactar en el importe final del dividendo a repartir. En este contexto, la remuneración en los cuatro primeros meses del año de las empresas españolas cotizadas, según BME, ha ascendido a 8.516M de EUR: un +7,9% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado cuando la incertidumbre geopolítica era más elevada.

