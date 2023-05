Merlin Properties crece, reparte un buen dividendo y tiene liquidez: la acción se encuentra en soportes

Los ingresos de la compañía aumentan en todas sus líneas de negocio y el dividendo es estable

Merlin Properties aumentó los ingresos totales en un 6,6% (121,4M de EUR) y las rentas brutas en un 7,0% (119,2M de EUR) en los tres primeros meses del año. Las rentas aumentaron en todas sus líneas de negocio: +7,5% en oficinas, +4,3% en logística y +7,9% en centros comerciales. Las oficinas que sigue siendo su principal fuente de ingresos se concentran en Madrid y Barcelona. El resultado neto retrocedió un 28,5% hasta los 66,2M de EUR.

La compañía paga un dividendo de 0,24 EUR el 22 de mayo y la rentabilidad promedio del dividendo en los últimos 7 años ha sido del 4,88%.

La compañía tiene liquidez y una salud financiera moderada

La compañía ha financiado la deuda con vencimiento 2023 (744,5M de EUR) y dispone de una elevada posición en liquidez 1.921M de EUR. El 100% de la deuda está a plazo fijo con un coste del 2,2% y un vencimiento de 5,6 años. La deuda financiera neta asciende a 3.792M de EUR.

La salud financiera según la ficha de Mornigstar es moderada: en la mitad de la escala de tres posibles. Por otro lado, la deuda emitida por la compañía tiene un rating de BBB por S&P y de Baa2 por Moody’s, en ambos casos con perspectiva positiva.

Ficha cuantitativa de Merlin Properties realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/05/23

La acción cotiza con descuento según Morningstar y el consenso de analistas

Según la ficha de Morningstar a 12/05/23, la ratio Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) es de 0,75x, es decir, que cotiza con un descuento de un 25%. El descuento más abultado según los datos de la ficha. La ratio Precio / Valor Contable es de 0,51x que también es la más baja en los registros de la ficha que comenzaron en 2014.

Merlin Properties en la sección para inversores de su página web recoge el siguiente consenso de analistas: 22 recomendaciones de las que 13 son comprar, 8 neutral y 1 de vender con un precio objetivo medio de 10,51 EUR.

El CFD sobre Merlin Properties rebota desde niveles próximos a mínimos anuales

El CFD sobre la acción de Merlin Properties ha rebotado con moderación después de establecer un nuevo mínimo anual en 7,438 EUR: nivel próximo al mínimo de 2022 y soporte clave de mercado establecido en 7,235 EUR. El movimiento permite que el oscilador MACD cruce al alza a su señal y que perfile divergencias alcistas.

Por encima de la primera resistencia, el giro al alza se podría consolidar y la siguiente zona de resistencia se encontraría comprendida entre 8,2080 EUR que es máximo de ABR23 y la directriz bajista que parte de máximos anuales.

Por la parte inferior, si el rebote no consigue consolidar y el precio pierde la zona de soporte 7,438 /7,253 EUR, el siguiente nivel de soporte significativo se encuentra en el mínimo de 2020 establecido en 5,545 EUR.

Gráfico de CFD sobre Merlin Properties con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/05/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre acciones, como Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.