Ence crece de forma sostenible y reparte un alto dividendo: la acción se encuentra en soportes

La compañía crece y reparte un dividendo elevado sin que peligre su salud financiera

Ence presentó resultados del 1T23 el 9 de mayo. La compañía presentó un EBITDA de 89M de EUR (+91% vs 1T22) y unos ingresos de 296M de EUR (+26% vs 1T22). La deuda financiera del grupo quedó en 128M de EUR y el ratio de Deuda Neta / EBITDA se establece en 0,4x lo que permite a la empresa repartir un dividendo complementario elevado (0,29 EUR/ acción el próximo 18 de mayo) sin poner en riesgo su salud financiera (calificada de moderada según la ficha cuantitativa de Morningstar).

Ficha cuantitativa de Ence realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/05/23

La compañía diversifica ingresos volviéndose verde y sostenible

El negocio tradicional de la compañía, la venta de celulosa, evoluciona favorablemente: aumenta un 20% hasta los 191M de EUR y deja un EBITDA 37M de EUR (+77% vs 1T22). A la vez, espera que la demanda de celulosa supere a la oferta en los próximos años.

El negocio de renovables gana cuerpo. Ence vende su primer proyecto fotovoltaico y obtiene un EBITDA de 23M de EUR. Mientras que tiene en proceso abierto otros 3 proyectos fotovoltaicos: se podrían vender 263 MW en 2023/2024 y hay 300MW en fase temprana. Mientras tanto tiene en cartera tres proyectos de biomasa con una capacidad combinada de 140 MW.

Sin olvidar que Ence tiene un gran patrimonio forestal que captura 600.000 toneladas de CO2 y que produce créditos de carbono que pueden venderse en los mercados voluntarios para compensar la huella de carbono de las empresas.

El avance en la sostenibilidad de la compañía es palpable y hace que obtenga una calificación de 91 sobre 100 en el Global ESG (Inversión Socialmente Responsable / Enviromental, Social and Governance). Por otro lado, el rating de ESG de la ficha de Morningstar es de 4 sobre 5.

El CFD sobre Ence se encuentra en soportes y presenta sobreventa

El CFD sobre la acción de Ence ha corregido después de establecer un máximo en 3,710 y el oscilador estocástico se adentra en zona de sobreventa (por debajo del 20%). El precio se aproxima a la zona comprendida entre el mínimo de MAR23 situado en 3,260 EUR y la media móvil simple de 200 sesiones. Por otro lado, desde un punto de vista técnico el grafico indica un fondo alcista, que identificamos con una directriz que une mínimos de 2021 y 2022, y que cotiza en torno a 2,9450 EUR. Esta directriz es de largo plazo, por lo que tengan en cuenta que en velas de plazos más cortos la evolución del valor puede no tiene por qué seguir la misma tendencia.

Gráfico de CFD sobre Ence con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/05/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre acciones, como Nel Asa, Alphabet, Tesla y Amazon.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.