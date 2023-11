La inflación (IPC Europa y PCE EEUU) decide el cierre mensual de las bolsas y los bonos

El cierre mensual concentra datos de inflación

El mes de noviembre está siendo espectacular en los mercados, en especial en la bolsa que alcanza revalorizaciones próximas a los dígitos y pone a prueba resistencias. Uno de los grandes catalizadores de la recuperación ha sido unos datos de inflación retrocediendo más de lo esperado. En este contexto, en las dos próximas sesiones concentran referencias económicas de alto impacto vinculadas a la inflación que pueden decidir el cierre del mes. Los más destacables son:

El miércoles a las 14:00h, IPC preliminar para Alemania, para la que se espera una bajada desde el 3,8% hasta el 3,5%.

El jueves a las 11:00h, IPC preliminar para el conjunto de Europa, para la que se espera una bajada desde el 2,9% hasta el 2,7% para la tasa general. Para la subyacente espera una caída desde el 4,2% hasta el 3,9%.

Para finalizar, el jueves a las 14:30h, Inflación PCE de OCT23 en EEUU, para la que se espera una bajada desde el 3,4% hasta el 3,1%. Para la subyacente se espera una caída desde el 3,7% hasta el 3,5%.

El consenso de mercado sigue esperando que la inflación continúe retrocediendo de forma generalizada

Parte de la caída de la inflación se explica por la caída de los precios de la energía: el Índice de energía de CMC Markets baja casi 20 puntos porcentuales desde los máximos de SEP23 y cerca de 15 puntos porcentuales en términos interanuales. Un descenso que podría tener continuidad si la OPEP+ que se reúne el jueves no consigue lanzar un mensaje de unidad y compromiso con mayores recortes de producción de petróleo.

Índice de Energía de CMC Markets en gráfico semanal con ROC (52) y extraído de la plataforma Next Generation a 28/11/23

Más allá de las caídas de los componentes más volátiles, las tasas subyacentes, permanecen en niveles más elevados, retroceden con menor intensidad, y son las que podrían sorprender negativamente. Una circunstancia que, de ocurrir, podría sorprender negativamente al mercado que se muestra optimista con la inflación.

El rebote de los bonos (y la subida de la bolsa) en juego

Los tipos de interés reciben los datos con una fuerte relajación. En octubre las Notas a 10 años llegaron a superar puntualmente el 5,00% y ahora se encuentra en el 4,40%. En el caso del Bund alemán, los tipos llegaron a superar el 3,00% y ahora se encuentran en el 2,55%.

En este contexto, si los datos de inflación cumplen con lo que espera el mercado y continúan retrocediendo, la relajación de tipos de interés podría continuar. Los bonos podrían superar los máximos recientes en precio (109,10 en US T-Note 10 YR y 131,86 en Euro Bund) y afianzar su rebote. Una relajación de tipos que podría ayudar a que las bolsas recuperasen momento positivo.

Notas a 10 años en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 28/11/23

Por el contrario, si los datos de inflación decepcionan (por encima de lo esperado) y sorprenden negativamente, el rebote en precio de los bonos podría enfriarse y los soportes ponerse a prueba (108,06 en US T-Note 10 YR y 130,20 en Euro Bund). Si asistimos a una ruptura clara de soportes, ocasionada por una decepción abultada en los datos, las bolsas podrían sufrir un repliegue pues gana cuerpo la narrativa de tipos altos por más tiempo que han defendido los bancos centrales.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 28/11/23



