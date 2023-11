¿Podrá la OPEP+ evitar que el petróleo vuelva a mínimos anuales (70 USD/barril)?

Hace unas pocas semanas, los 100 USD/barril se daban casi por supuesto por la totalidad del mercado. Sin embargo, desde los máximos anuales alcanzados en septiembre: el barril West Texas y el barril Brent han perdido más de 15 puntos porcentuales, han perdido las directrices alcistas de medio plazo y cotizan por debajo de sus medias de 200 sesiones. De hecho, el petróleo se encuentra más cerca de mínimos que de máximos del año.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/11/23

¿Qué podría explicar lo sucedido a corto plazo?

La confluencia de una serie de factores (menor demanda, mayor oferta, caída de incertidumbre política y cierre de posiciones largas direccionales en mercados de derivados) podrían explicar la abultada corrección:

Un invierno suave que conlleva una menor demanda de energía debido a (1) el fenómeno meteorológico del Niño que provoca mayores temperaturas y fenómenos extremos (tornados, inundaciones y huracanes), y (2) la desaceleración económica global con Europa a la cabeza y China acumulando dudas.

debido a (1) el fenómeno meteorológico del Niño que provoca mayores temperaturas y fenómenos extremos (tornados, inundaciones y huracanes), y (2) la desaceleración económica global con Europa a la cabeza y China acumulando dudas. Una oferta mayor de lo esperado en EEUU que se está traduciendo en una fuerte acumulación de inventarios a lo largo de las últimas semanas según datos de la API (American Petroleum Institute) y la EIA (Energy Information Administration).

en EEUU que se está traduciendo en una fuerte acumulación de inventarios a lo largo de las últimas semanas según datos de la API (American Petroleum Institute) y la EIA (Energy Information Administration). Menor prima de riesgo por la “no escalada” en el conflicto de Oriente Medio que se ha contenido entre Israel y Hamás, recientemente se ha firmado un alto el fuego y no ha provocado la interrupción del suministro.

por la “no escalada” en el conflicto de Oriente Medio que se ha contenido entre Israel y Hamás, recientemente se ha firmado un alto el fuego y no ha provocado la interrupción del suministro. Cierre brusco de posiciones largas o compradoras en los mercados de derivados. A finales de septiembre, con el precio del petróleo apuntando a 100 USD/barril, el saldo neto alcista o largo de los operadores direccionales (los que no producen o cubren posiciones en contado) alcanzaba los niveles más altos de los últimos dos años y representaban cerca del 30% del interés abierto en los mercados de futuros y opciones sobre el West Texas. Un posicionamiento largo excesivo que, con la caída del precio, se ha reducido de forma notable y que ha podido contribuir a amplificar las caídas.

La política de control de la oferta de la OPEP+ no consigue mantener los precios elevados

La OPEP+, con Arabia Saudí y Rusia a la cabeza, han aplicado una política de recortes de producción con el objetivo de mantener o incrementar los ingresos del petróleo gracias a subidas de precios y sacrificando volumen. Sin embargo, está política podría no estar funcionando según lo deseado por dos razones de fondo:

En primer lugar, la OPEP+ ha ido perdiendo cuota de mercado con el paso del tiempo y, por tanto, ha perdido capacidad de influencia en los precios. EEUU, aunque con cierto decalaje, es capaz de compensar los recortes con la fracturación hidráulica o fracking . De hecho, en 2024, EEUU podría producir más petróleo que Arabia Saudí y Rusia conjuntamente.

con el paso del tiempo y, por tanto, ha perdido capacidad de influencia en los precios. EEUU, aunque con cierto decalaje, es capaz de compensar los recortes con la fracturación hidráulica o . De hecho, en 2024, EEUU podría producir más petróleo que Arabia Saudí y Rusia conjuntamente. En segundo lugar, menor crecimiento estructural de la demanda de energías fósiles. El compromiso de las grandes potencias económicas para cumplir los acuerdos de París es claro (Biden y Xi Jinping en la cumbre de la semana pasada buscan realizar acciones climáticas concretas). Los picos de consumo (para carbón, gas y petróleo) se alcanzarán a finales de esta década.

Petróleo Crudo West Texas en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 23/11/23

La reunión de la OPEP+ del 30 de noviembre se antoja decisiva

La política de precios de control de la oferta de la OPEP+ no es fácil de aplicar por todos sus miembros que tienen diferentes breakeven o puntos de equilibrio para cuadrar sus presupuestos con los ingresos del petróleo. En este contexto, parece que existen desavenencias dentro del grupo a la hora de cumplir con los recortes de producción; una circunstancia que podría haber provocado que la reunión de la OPEP+ inicialmente agendada para el 26 de noviembre se haya pospuesto al 30 de noviembre.

Al aplazar la reunión, ha aumentado el foco de atención sobre la misma. Si la organización consigue un consenso y se resuelve con un compromiso de mantener / aumentar los recortes de producción en tiempo o volumen, los precios podrían intentar formar suelo. Por el contrario, si las desavenencias entre los miembros se hacen notables, la dinámica bajista podría extenderse y el barril de petróleo no tiene soporte importante hasta la zona de mínimos anuales.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.