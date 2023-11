Bolsas en resistencias y con alta sobrecompra: ¿se tomarán un descanso?

Las primeras cifras de ventas de Black Friday señalan que se han establecido nuevos récord. Según Adobe Analytic, la venta online ha aumentando un 7,5% respecto a 2022 y establecido un nuevo récord en 9,8MM de USD. Parece que el consumidor no muestra signos de flaqueza y se lanza a comprar aprovechando los descuentos.

El optimismo en los consumidores es elevado y también es palpable en los inversores. En la última encuesta de la AAII: el porcentaje de alcistas (45,3%) casi duplica al porcentaje de bajistas (23,6%). Mientras tanto, los índices de volatilidad (EU Volatility Index Dic 2023 y Volatility Index Dic 2023) continúan retrocediendo y se sitúan en mínimos interanuales señalando una alta complacencia.

Mientras tanto, los índices continúan acumulando sobrecompra después de encadenar cuatro semanas consecutivas de subidas que superan, en la mayoría de casos, los 10 puntos porcentuales. De esta manera, nos encontramos un sentimiento inversor que roza la euforia pese a la verticalidad de las subidas y con los índices aproximándose a resistencias clave: caso del máximo anual en el S&P 500.

La agenda de esta semana trae referencias importantes: reunión OPEP+, IPC Europa, y encuestas empresariales en EEUU y China. Toca ver si asistimos a un intento de ruptura de resistencias o se enfrían los ánimos.

US SPX 500 con alta sobrecompra y cerca de máximo anual

US SPX 500 mantiene la inercia positiva y se aproxima al máximo anual y resistencia clave situada en los 4.607 puntos. El impulso alcista supera los 400 puntos desde los mínimos de octubre y la verticalidad de la recuperación provoca que el oscilador MACD presente niveles de sobrecompra que, en ocasiones anteriores, han favorecido un descanso en la tendencia alcista o la formación de un techo.

Por la parte inferior, utilizamos el mínimo de la semana pasada, los 4.506 puntos, como aproximación de la directriz alcista de corto plazo que parte del mínimo de octubre sito en 4.103 puntos.

US NDAQ 100 estancado en el máximo de JUL23, los 15.931 puntos

US NDAQ 100, en la últimas sesiones, se estabiliza en torno al máximo significativo de JUL23 situado en 15.931 puntos. Estancamiento a muy corto plazo en zona de resistencias y con un oscilador MACD presentando sobrecompra.

Utilizamos el rango de las últimas sesiones para ver si el precio se decanta por ruptura o toma de beneficios. Si el precio supera el máximo de la semana pasada establecido en 16.125 puntos, podríamos pensar que la ruptura de resistencias es válida. Por el contrario, la pérdida del mínimo situado en 15.733 favorecería un giro a la baja del MACD y una posible toma de beneficios.

Alemania 40 poniendo a prueba la resistencia de agosto

Alemania 40 comienza a poner a prueba el máximo intermedio establecido a finales de agosto. Un poco más arriba tenemos resistencia clave en la zona de máximos anuales comprendida entre 16.427 y 16.535 puntos. Los niveles de sobrecompra que presenta el oscilador MACD son los más elevados desde comienzo de año que coincidieron con un estancamiento o estabiliazación de las cotizaciones. Utilizamos el soprote de corto plazo situado en 15.810 como aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de octubre.

Euro 50 aproximándose a máximos anuales

Euro 50 escala posiciones de forma pausada en las últimas sesiones y se aproxima a la zona de máximos anuales y resistencia clave comprendida entre 4.420 y 4.491 puntos. El oscilador MACD presenta la sobrecompra más abultada desde que comenzó el año. Por la parte inferior, el primer soporte lo situamos en 4.323 puntos y una pérdida de este nivel favorecería que el MACD cruzase a la baja a su señal.

España 35, soporte en 9.744 y resistencia en 10.102 que es máximo de 2020

España 35 escala posiciones con verticalidad y consolida por encima del anterior máximo anual establecido en 9.744, nivel que psa a convetirse en soporte. Abrimos gráfico semanal pues para encontrar el siguiente nivel de resistencia tenemos que retroceder hasta el máximo de febrero de 2020 situado en 10.102 puntos.

