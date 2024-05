IPC y Ventas minoristas en EEUU (X-14:30h) apuntan a estanflación: las bolsas en máximos podrían dudar

Agenda macroeconómica de alta intensidad en EEUU

La agenda macroeconómica de EEUU recupera intensidad; entre el martes y el jueves de esta semana se acumulan referencias económicas calificadas de alto impacto, incluyendo la intervención de Jerome Powell (martes a las 16:00h). Centrándonos en las referencias macroeconómicas:

Por un lado, tendremos datos de inflación, que podrían apuntar hacia un enquistamiento. El Índice de Precios a la Producción de ABR24 (martes a las 14:30h), según consenso de Thomson Reuters, se espera que aumente un +0,3% mensual y un 2,2% interanual. El IPC de ABR24 (miércoles a las 14:30h) podría aumentar un 0,3% mensual hasta el 3,4% interanual, una décima inferior al dato del mes pasado.

Por otro lado, tendremos datos de actividad económica que sugieren cierto enfriamiento económico. Las Ventas al por menor de ABR24 (miércoles a las 14:30h) podrían aumentar un 0,4% mensual según consenso, el ritmo más bajo de los últimos tres meses. El jueves, la Producción Industrial (a las 15:15h) podría aumentar un 0,1% mensual, también el ritmo más bajo en tres meses.

Agenda de datos de alto impacto en EEUU para la semana desde el 13 al 19 de mayo, tabla extraída de Next Generation a 13/05/24

La estanflación podría hacer dudar a las bolsas en el corto plazo

Si se cumplen las expectativas, la combinación de enquistamiento de la inflación y enfriamiento económico, sugiere cierta estanflación. Un término, el de “estanflación”, que poco a poco se va incorporando en las narrativas y que según Google Trends alcanza niveles de interés no vistos desde NOV22. De hecho, si la estanflación gana fuerza, a corto plazo, podría hacer dudar a las bolsas que se encuentran pegadas a máximos históricos y / o anuales que son niveles técnicos de resistencia.

US 30 en gráfico diario con ATR (21) extraído de Next Generation a 13/05/24

Obviamente, no todas las narrativas terminan por consolidar y pueden desaparecer con rapidez si los datos no terminan por confirmar y no se sostienen en el tiempo. De hecho, de cara a los próximos meses, a medio plazo, la narrativa de inflación enquistada o en niveles altos, podría desinflarse si atendemos a la reciente evolución del precio del petróleo: el barril de Brent y West Texas cotizan a cerca de 10 USD de los máximos anuales alcanzados en abril.

IPC general de EEUU en variación interanual (línea azul esc. de la dcha.) y Petróleo West Texas (línea roja esc. de la izqda.), datos hasta abril de 2024

Fuente: datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y de la Energy Information Administration (EIA) y gráfico de la Federal Reserve Bank of St. Louis

Detrás de la caída de los precios del petróleo podría estar una caída de la tensión geopolítica que, a la vez, estaría ayudando a una recuperación del comercio global y de la actividad económica mundial. De hecho, el Índice de presión sobre las cadenas de suministro a nivel global calculado por la Reserva Federal de Nueva York se encuentra en negativo y en los niveles más bajos desde JUN23.



