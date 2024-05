Bolsas en resistencias: ¿ruptura o toma de beneficios?

El petróleo continúa retrocediendo y los barriles de West Texas y Brent se dejan cerca de 10 USD desde máximos anuales señalando una caída de la tensión geopolítica y reduciendo las presiones inflacionistas. Unos menores costes de la energía y menor inflación que viene acompañado por una desaceleración económica en EEUU que favorece una importante relajación de los tipos de interés.

El optimismo y la complacencia regresa a las bolsas. La última encuesta de la American Association of Individual Investors (AAII) nos deja un 40,8% de alcistas frente a un 23,8% de inversores bajistas. Los índices de volatilidad (EU Volatility Index – May 2024 y Volatility Index – May 2024) se asientan con claridad debajo de los 15 puntos.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 13/05/24

El escenario de cuento o de Ricitos de Oro impulsa a los índices de bolsa. El Alemania 40 es el índice más adelantado y consigue consolidar por encima del anterior máximo histórico, actual soporte, situado en los 18.569 puntos.

En esta semana, queda por saber si el resto de índices se sumaran a la ruptura o se tomarán un descanso antes de romper resistencias. El España 35 está pegado a la zona de máximos anuales comprendida entre 11.140 y 11.228. El Euro 50 también, el máximo anual se encuentra en los 5.121 puntos, a menos de un punto porcentual.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 13/05/24

Los principales índices de EEUU también cotizan a un paso de máximos históricos y anuales: los 5.275 puntos para el US SPX 500 y los 18.468 puntos para el US NDAQ 100.

Por la parte inferior, a corto plazo, la zona a vigilar se encuentra comprendida entre las anteriores resistencias y actuales soportes (líneas discontinuas en los gráficos) junto con las directrices alcistas que parten de mínimos de abril.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 13/05/24

El mayor riesgo para el actual escenario de cuento y principal catalizador de la semana son los datos de inflación de EEUU (PPI el martes e IPC el miércoles) que podrían resultar decisivos. Si la amenaza de alta inflación persiste, podría aumentar la tentación de realizar una toma de beneficios. Por el contrario, si la inflación concede una tregua, la bolsa podría seguir cotizando el escenario de Ricitos de oro e intentar la subida libre.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 13/05/24



