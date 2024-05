West Texas y Brent confirman H-C-H: ¿terminará el giro a la baja por consolidarse?

Equilibro en el mercado del petróleo a largo plazo

El barril de petróleo se ha caracterizado por desarrollar un amplio movimiento lateral de largo plazo. De hecho, las referencias West Texas y Brent, cotizan en la actualidad en los mismos niveles que a comienzo de 2023 y cerca de la media móvil simple de 200 sesiones o de largo plazo que comienza a aplanarse. Estamos ante una serie de precios que señala que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Petróleo Crudo West Texas en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/05/24

Formación de H-C-H a corto plazo en la parte alta del rango

Dentro de este equilibrio de largo plazo, las aproximaciones a la parte alta vienen marcadas por un aumento del riesgo geopolítico. Tal y como ocurrió hace unas semanas cuando Irán atacó directamente a Israel que hizo temer una escalada en el conflicto de Oriente Medio.

Desde entonces, y con el paso del tiempo sin escalada en el conflicto, el precio del barril ha ido retrocediendo posiciones y ha perfilado una formación chartista de giro a la baja o cambio de tendencia denominada Hombro-Cabeza-Hombro (H-C-H).

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/05/24

Ruptura de línea de cuello con H-C-H tras fuerte aumento de inventarios

Las líneas de cuello del H-C-H están señaladas en los gráficos que ilustran el análisis con líneas discontinuas de color azul: 81,21/ 80,70 USD para barril West Texas y en los 85,97 / 85,26 USD por barril para la referencia Brent.

Unas líneas que han sido rotas recientemente a la baja y que han validado la formación de H-C-H desde un punto de vista técnico. El catalizador de la ruptura de la línea de cuello fue la publicación el miércoles pasado de un fuerte aumento en los inventarios semanales de petróleo de EEUU. Según la EIA (Energy Information Administration) aumentó en 7,265M de barriles el stock de petróleo: el segundo mayor aumento en lo que llevamos de año.

El enfriamiento de la economía de EEUU podría estar detrás

Detrás del aumento de inventarios podría esconderse una menor demanda por enfriamiento de la economía de EEUU (ver “Ricitos de oro está de vuelta: las malas noticias sientan bien a la bolsa”). En este sentido, habrá que seguir siguiendo la evolución de los inventarios semanales de petróleo de la EIA que se publica todos los miércoles a las 16:30h.

Otra información importante que aportará luz a la situación del mercado del petróleo serán los informes mensuales de las instituciones energéticas. Este martes 7 de mayo se publica el Short Term Economic Outlook, informe mensual de la EIA. La próxima semana se espera que se publique el Oil Market Report de la IEA (International Energy Agency).



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.