Euforia y alto apetito por el riesgo, bolsa vulnerable

Sentimiento alcista elevado y afianzándose

El Alemania 40 sube más de 15 puntos porcentuales desde el mínimo de NOV23 y rompe los anteriores máximos históricas. La encuesta de sentimiento Sentix sobre la bolsa alemana presenta una lectura de +32% puntos porcentuales cuando hace seis semanas, el índice presentaba una lectura de -38% compatible con lecturas extremas de sentimiento bajista compatibles con el miedo.

En EEUU las encuestas realizadas a inversores minoristas y profesionales también presentan un sentimiento alcista elevado. Las últimas cifras de la American Association of Individual Investors (AAII) son las siguientes: 47,3% de alcistas y 27,4% de bajistas. La última encuesta realizada por Investors Intelligence presenta los siguientes resultados: 55,1% de alcistas y 21,7%.

Aumenta el apetito por el riesgo pese a la alta sobrecompra

El cambio de humor en los participantes de mercado se ha afianzado y las lecturas actuales son de alto optimismo o euforia. Un giro de 180 grados que también se ha plasmado en el posicionamiento de mercado:

Los índices de volatilidad implícita sobre opciones de índices bursátiles se asientan en zonas de mínimos interanuales: Volatility Index Ene 2024 y EU Volatility Index Ene 2024 rozan los 15 puntos.

Pese a la baja volatilidad, que señala que el precio de las opciones es bajo, el volumen de opciones put que se suelen negociar para cubrir carteras de renta retrocede y el ratio put/call se aproxima a mínimos anuales.

Por otro lado, el índice NAAIM de posicionamiento de mercado de gestores activos se mantiene por encima de los 75 puntos y en la parte alta del rango anual. Mientras que las acciones y sectores de crecimiento experimentan un mejor comportamiento relativo que las de valor y/o defensivas.

Alta sobrecompra y lecturas de euforia

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 12/12/2023

La combinación señalada de alto optimismo y apetito por el riesgo hace que los índices de sentimiento y posicionamiento o de codicia y miedo (greed and fear en inglés) muestren lecturas elevadas compatibles con la euforia y la avaricia. Una combinación que suele señalar excesos y vulnerabilidad y que aparece cuando el mercado bursátil alcanza niveles de sobrecompra abultada que suelen favorecer, aunque no siempre, una consolidación o corrección de mercado.



