Extrema sobrecompra en las bolsas antes de la Fed y el BCE

La situación técnica ha cambiado poco en los índices bursátiles que se encuentran estancados (caso de los índices de EEUU) o superando máximos anuales (caso de los índices de Europa). La sobrecompra sigue siendo elevada, la volatilidad es reducida y el momento es positivo. Los inversores no parecen tener vértigo en una semana en que la Fed (miércoles) y el BCE (jueves) deciden tipos de interés.

US SPX 500 y US NDAQ 100 estancados en máximos anuales

US SPX 500 desarrolla un lateral estrecho en las últimas dos semanas con techo en 4.609, máximo anual, y suelo en 4.536 puntos. Un estancamiento que se produce a la altura del anterior máximo anual situado en 4.607 puntos y marcado en verano de este año.

Un comportamiento similar tiene el US NDAQ 100 que se estabiliza a la altura del anterior máximo de verano y deja un rango estrecho con techo en 16.167 y suelo en 15.692.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 11/12/23

La estabilidad a corto plazo provoca que el oscilador MACD con datos diarios comience a girarse a la baja desde niveles de extrema sobrecompra, señalando una pérdida de momento positivo. Si los índices pierden la base del rango podríamos asistir a una corrección del impulso alcista desplegado desde el mínimo de NOV23. Por el contrario, si los índices rompen la parte alta del rango, el rally alcista podría desarrollar un nuevo impulso.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/12/23

Alemania 40 en subida libre y con la mayor sobrecompra del último año

Alemania 40 rompe la anterior zona de máximos anuales e históricos comprendida entre 16.535 y 16.427 puntos, niveles que pasan a convertirse en soporte y que son aproximación de la directriz alcista que parte del mínimo de NOV23 situado en 14.588 puntos. La verticalidad del movimiento hace que el oscilador MACD alcance los mayores niveles de sobrecompra desde NOV22.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/12/23

Euro 50 en niveles no vistos desde verano de 2007

Euro 50 continúa escalando posiciones y consolida a cierre semanal por encima del anterior máximo anual situado en 4.491 puntos, nivel que pasa a convertirse en soportes. Por la parte superior, el siguiente nivel de resistencia se encuentra en los 4.572 puntos que fueron los máximos de 2007 alcanzados en el mes de junio. La verticalidad de la subida hace que el oscilador MACD presente los niveles de sobrecompra más altos en los que llevamos de año.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/12/23

España 35 en niveles no vistos desde MAY18

España 35 continúa escalando posiciones y supera el máximo de FEB20 situado en 10.102 puntos, nivel que pasa a convertirse en soporte. El movimiento es vertical y el índice se aleja de la media de largo plazo (52 semanas) comenzando a presentar altos niveles de sobrecompra en diferentes marcos temporales. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 10.294 puntos que es máximo de MAY18.

España 35 en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 11/12/23



