¿Volatilidad en mínimos con un mercado que sufre fuertes cambios de humor?

Las bolsas han encadenado 4 semanas consecutivas en positivo con subidas que rondan los 10 puntos porcentuales. Un giro en “V” en el precio que ha provocado un giro en “V” en el sentimiento del mercado.

Hace tres semanas, la encuesta de la AAII nos dejabas la siguientes cifras: 24,3% de alcistas, 25,4% de neutrales y 50,3% de bajistas, más del doble de bajistas que de alcistas. En la última lectura obtenida la semana pasada, nos encontramos las siguientes lecturas: 45,3% de alcistas, 31,1% de neutrales y 23,6% de bajistas, es decir, casi el doble de alcistas que de bajistas.

Un vuelco espectacular en el humor del mercado que no es novedad. En lo que llevamos de año, hemos asistido a una montaña rusa de cambios de sentimiento y de precios en las bolsas. En el mes de febrero, el sentimiento alcista se disparó, para posteriormente hundirse en marzo con la crisis de los bancos regionales en EEUU. Más adelante, recuperación de las bolsas y nuevos máximos de optimismo en verano que se esfumaron en octubre con el estallido del conflicto en Oriente Medio.

US SPX 500 en gráfico diario con indicador ATR extraído de la plataforma Next Generation a 28/11/2023

El cambio rápido y acusado de opinión de los participantes de mercado es propia de un mercado con muchas dudas. Un hecho que suele producirse en mercados bajistas y que se encuentra sujetos a una alta volatilidad. Una circunstancia que difiere con lo que estamos presenciando en la actualidad donde los índices de volatilidad (Volatility Index Dic 2023 y EU Volatility Index Dec 2023) y el indicador ATR han mantenido su tendencia bajista de fondo y se encuentran aproximándose a zona de mínimos interanuales.

Optimismo generalizado pese al deterioro macroeconómico

El cambio de ánimo es apreciable en otros indicadores contrarios o contrarian:

La encuesta a gestores activos NAAIM recupera más de 50 puntos desde el mínimo de octubre y se establece cerca de zona de máximos anuales.

El ratio put/call del CBOE en media de las últimas 10 sesiones, pierde la unidad, es decir, se negocian más opciones call o alcistas que opciones put o bajistas.

La última encuesta a inversores de Investors Intelligence nos deja un 52,2% de alcistas frente a un 22,4% de bajistas.

Una recuperación del optimismo que paradójicamente coincide con un deterioro en los índices de sorpresas económicas en EEUU que marcan mínimos de los últimos tres meses. La narrativa no es nueva y es repetida hasta la saciedad; las bolsas celebren las malas referencias económicas porque implican menores tipos de interés. Si lo pensamos con calma, con esta enrevesada forma de razonar, no es de extrañar que los inversores cambien de humor con frecuencia y muestren tantas dudas.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.