Esprint en la temporada de resultados del Ibex 35: Grifols y Cellnex son las que cotizan con más descuento y mejor calificación

La temporada de resultados empresariales en España se encuentra en modo esprint. Publican casi la mitad de las empresas del Ibex 35 (16 en total) que, sumadas a los bancos que ya han publicado a gran parte del sector energía, podrían llevarnos a dar la temporada por concluida. Siempre teniendo en cuenta que Inditex es la última en publicar y, en esta ocasión, lo hace el 15 de marzo.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para empresas del Ibex 35 que publican esta semana y que han sido extraídos de la plataforma Next Generation (con fondo gris las empresas que publican a cierre de sesión)

Las valoraciones se encuentran próximos a Valor Justo

En líneas generales se podría decir que la gran parte de las empresas cotizan en niveles muy próximos a Valor Justo si nos fijamos en la tabla superior. Una circunstancia que es normal si tenemos en cuenta la fuerte escalada acumulada por la bolsa española en los últimos meses que ha derivado en amplios excesos (ver “Ranking Ibex 35: las acciones que acumulan más excesos (sobrecompra) y donde el volumen baja con más fuerza”).

Dentro de las empresas que publican resultados esta semana, solamente dos reciben una calificación de 5 estrellas, la máxima posible por el rating cuantitativo de Morningstar. Estas acciones son Grifols y Cellnex, y el rating se construye incorporando criterios de valoración, incertidumbre y momentum.

El CFD sobre las acciones de Grifols ha construido una estructura de máximos / mínimos crecientes a medio plazo que se ha frenado en 14,985 que es aproximación de la directriz bajista de largo plazo. Con posterioridad el precio ha retrocedido y los osciladores de precios han reducido sobrecompra. Sin embargo, la estructura de rebote permanece vigente mientras el precio no pierda el soporte situado en 11,8575 que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de 2023.

El CFD sobre Cellnex Telecom ha frenado la recuperación desde mínimos de 2022 / 2023 a la altura del máximo signficativo establecido en NOV22 y situado en 38,965. El fondo continúa siendo bajista, sin embargo, una superación de 38,965 EUR permitiría trabajar con una formación de suelo. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se encuentra en 35,015 EUR.

