Energía antes de resultados: Naturgy, Repsol, Enagás, Iberdrola, Endesa, Acciona Renovables, Red Eléctrica y Solaria

El sector energía que es claramente defensivo se ha quedado atrás en la subida

El año 2023 está teniendo un claro ganador a nivel sectorial dentro de la bolsa española, el sector bancos está rompiendo resistencias con unos resultados de récord y el Ibex 35 Bank avanza en lo que llevamos de año un 19,12%. En el lado opuesto, en el lado de los más rezagados, nos encontramos al sector energía; el Ibex 35 Energy se ha desmarcado de las alzas generalizadas y, en lo que llevamos de año, retrocede un moderado 0,31%.

El sector energía no ha aprovechado la subida reciente que ha estado liderada por un claro movimiento cíclido. El sector energía es defensivo; tiene una beta media de 0,66, es decir, tiende a superar al mercado cuando la tendencia es bajista.

Fechas de publicación de resultados junto con Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para empresas del Ibex 35 Energy

Las valoraciones se encuentran ajustadas y los precios pegados a las medias de largo plazo

En términos de valoración, la mayoría de las acciones del Ibex 35 Energy se encuentran próximas a su precio / valor justo o fair value según estimaciones de Morningstar, es decir, sin grandes descuentos y sin grandes valoraciones. Repsol es la acción con mayor descuento, un 15%, y Solaria, la empresa con mayor sobrevaloración frente a fair value, un 11%.

Para el conjunto del sector, la rentabilidad por dividendo alcanza el 3,84%, que es algo superior a la rentabilidad del bono español a 10 años o del activo libre de riesgo que se encuentra en el 3,32%.

Gráfico diario de CFD sobre Iberdrola con oscilador MACD (12,26,9)

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/02/23

A la vez, cuando miramos a las cotizaciones, los precios no presentan excesos. Tomando como referencia el gráfico superior de Iberdrola, que podríamos extrapolar al resto de acciones objeto de análisis: el oscilador MACD cotiza en niveles neutrales y el precio se encuentra próximo a la media móvil simple de 200 sesiones.

Los resultados empresariales que comienzan la próxima semana pueden actuar de catalizador

Nos encontramos ante unas acciones que cotizan sin excesos desde un punto de vista técnico y fundamental. En este contexto, los resultados del 4T22 que comienzan a conocerse la semana que viene podrían aportar nueva información y actuar de catalizadores de las cotizaciones.

Naturgy Energy recibe los resultados en un rango muy estrecho, soporte en 25,575 y techo en 26,55 EUR, en el que lleva más de un mes

Es la primera en presentar resultados, el 15 de febrero. En la presentación de resultados del 3T22 la compañía realizó las siguientes perspectivas: EBITDA reportado para 2022 de 4,8MM de EUR y una posición de deuda neta similar a la de 2021 (la ratio entre Deuda Neta y EBITDA se sitúo en 2,3x en el 3T22).

La acción se encuentra en un claro movimiento lateral. El rango más reciente va a alcanzar un mes de duración y se encuentra comprendido entre 25,575 y 26,55 EUR, y se desarrolla a un paso de la media móvil simple de 200 sesiones.

Repsol presenta las valoraciones más atractivas del sector y un claro fondo alcista

Es la siguiente en publicar resultados, el jueves 16 de febrero de la semana que viene. La acción presenta los múltiplos de valoración más bajos del sector según la tabla de Morningstar que abre el análisis. El consenso de analistas que recoge la compañía en su propia página web espera un resultado neto ajustado de 1.761M de EUR. El 78% de las recomendaciones del mismo consenso citado son de compra, un 18% de vender y un 4% de mantener. El precio objetivo promedio para la acción es de 18,04 EUR

Desde un punto de vista técnico, el fondo es claramente alcista y se confirma con una pendiente de la media móvil simple claramente positiva. El último estancamiento, dentro del rango comprendido entre 15,5425 y 13,95 EUR, se puede calificar de movimiento de consolidación que permite purgar sobrecompra previa.

Enagás cotiza con descuento según Morningstar pero recibe un alto porcentaje de recomendaciones de venta y presenta tendencia bajista de fondo

Es la acción que cotiza con mayor descuento según la calificación cuantitativa de Morningstar. Sin embargo, el consenso de analistas que recoge la compañía de su página web recoge un 46% de recomendaciones de venta frente al 21% de compra y el 33% de mantener con un precio objetivo medio en 17,30 EUR.

La acción presenta una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes a largo plazo y la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones es negativa. Primera resistencia intermedia en 17,8925 EUR que es máximo de NOV22 y un primer nivel de soporte en 15,45 EUR que es mínimo anual.

Iberdrola sin recomendaciones de venta y con un precio objetivo de consenso superior a resistencias

El consenso de analistas que recoge la compañía en su página web tiene un precio objetivo medio de 11,70 EUR para la acción, con un 52% de recomendaciones de compra, un 48% de mantener y un 0% de vender. Según Morningstar, la incertidumbre en torno a la compañía es baja y su PER es de 15,0x.

La acción se encuentra en la parte alta del rango lateral desarrollado en los últimos años y que se encuentra comprendida entre 11,1875, máximo de 2023, y 11,4825, máximo de 2022. La primera zona de soporte y que

Endesa la acción se encuentra poniendo a prueba la estructura bajista de fondo

El consenso de analistas espera un EBITDA de 4.833M de EUR y un Beneficio neto de 2.051M de EUR para el conjunto de 2022. El Beneficio por acción (BPA) sería de 1,94 EUR y la deuda neta estaría en 10.523M de EUR. El 67% de las recomendaciones son de compra y el 33% de venta con un precio medio objetivo en 22,21 EUR, según el consenso recopilado por la propia compañía y publicado en su página web.

La serie de precios presenta una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes construida a lo largo de los dos últimos años. A medio plazo, el precio ha conseguido recuperar y se ha estabilizando en torno a la media móvil simple de 200 sesiones que comienza a aplanarse. El primer soporte se encuentra en 17,2725 EUR y la primera resistencia en 19,1925 EUR.

Acciona Energía Renovables estructura bajista y cotizando con múltiplos de valoración por encima del sector

La fecha de presentación de resultados, 28 de febrero, es provisional. En su última presentación de resultados, la compañía mantuvo sus perspectivas para el conjunto de 2022: un crecimiento del EBITA sólido, a doble dígito, pese a los menores precios medios de la energía. Espera invertir entre 1.000 y 1.200M de EUR y bajar la ratio de Deuda Neta / EBITDA se reduzca hasta el entorno de las 1,5x.

El consenso de analistas que publica la compañía en su página web establece un precio objetivo medio para la acción en 40,85 EUR con un 46% de recomendaciones de compra, un 43% de mantener y un 11% de vender. Sus múltiplos de valoración son de los más elevados del sector: PER de 20,34x.

La acción ha construido una estructura de máximos / mínimos decrecientes en los últimos trimestres. La primera resistencia se encuentra en 38,98 EUR que es máximo anual. El primer soporte se sitúa en 35,44 EUR.

Red Eléctrica baja incertidumbre, buena calificación crediticia y sin crecimiento

La compañía presentó un beneficio neto en los nueve primeros meses del año, 788M de EUR, un +0,5% respecto al mismo al mismo periodo del año pasado. La empresa realizó presentó una reducción de la deuda financiera neta, del 22,1%, hasta los 4.398,1M de EUR, y la agencia de calificación crediticia confirma A- con perspectiva estable. La incertidumbre en torno a la compañía es baja según Morningstar.

La acción lleva un largo periodo en rango y ahora mismo se encuentra en “tierra de nadie” alejada de referencias técnicas. La primera resistencia se encuentra en 17,9050 que es máximo de NOV22. El primer nivel de soporte se sitúa en 14,5125 que es mínima de OCT22.

Solaria sus múltiplos de valoración más abultados se explican por su alto crecimiento

En los resultados del 3T22 la empresa presentó un crecimiento de la producción del 60% y de las ventas del 53% hasta los 107,9M de EUR en los nueve primeros meses del año. El beneficio neto en ese mismo periodo alcanzó los 69,7M de EUR, un 86% frente a 2021. Una empresa de alto crecimiento que puede justificar que presente los múltiplos más elevados del sector según Morningstar.

El precio se encuentra pegado a la media móvil simple de 200 sesiones. El rango más estrecho de negociación está comprendido entre el máximo anual, 20,35 EUR, y el soporte establecido en 17,935 EUR.

